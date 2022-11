Ob tem želi vlada kot predlagateljica domovom pomagati pri financiranju plač in pri višjih stroških hrane, elektrike in ogrevanja.

Po pojasnilu državnega sekretarja na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Dana Juvana želi vlada s predlogom predčasno povečati prejemke upokojencev. Po njenem mnenju je namreč do redne uskladitve, ki bo februarja prihodnje leto s poračunom za januar, še daleč.

Aleksander Reberšek iz NSi je v razpravi dejal, da gre za »začasni bonbonček«, ki ga upokojencem daje aktualna vlada. »Če se je prejšnji vladi očitalo, da je delila bonboniere, aktualna deli čisto majhne bonbončke,« je bil kritičen.

Če naj bi z ukrepom izboljšali socialno varnost upokojencev, bi bilo po njegovi oceni bolj pošteno, da bi bil izplačan dodatek k pokojnini v nominalnem znesku. Zdaj pa bodo tisti z večjimi pokojninami dobili več, tisti z nižjimi pokojninami pa manj, je izpostavil.

Karmen Furman iz SDS pa je zanimalo, zakaj se vlada ni raje odločila za izredno uskladitev pokojnin, ki bi bila za upokojence bolj ugoden ukrep. Generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) Marijan Papež je pri tem pojasnil, da bi moral takšen predlog vladi podati svet zavoda, ki pa se za to ni odločil.

Če smo plače v javnem sektorju dvignili za 4,5 odstotka, je prav, da se za toliko dvignejo tudi pokojnine, je izpostavila Sara Žibrat (Svoboda).

Predsednik odbora Miha Kordiš (Levica) pa je opomnil, da je predčasna uskladitev nujna, saj so se izdelki na trgovskih policah podražili in položnice so višje. Glede na to je treba ljudem pomagati z interventnimi ukrepi, je poudaril.

Ob 13 milijonih evrov, ki jih predlog predvideva na področju dolgotrajne oskrbe, pa je pojasnil, da bodo med drugim namenjeni za pokrivanje višjih plač v domovih, kot so bile izpogajane v zadnjih mesecih.

Odbor je danes za obravnavo na seji DZ pripravil tudi predlog novele zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki uvaja 60 dni neprenosljivega starševskega dopusta za očete, pri čemer ga za matere ne skrajšuje.

Pač pa so zavrnili predlog dopolnitve pokojninskega zakona, s katerim želi državni svet odpraviti nestimulativen način določanja pokojninske osnove za delovne invalide, ki bi še želeli ostati v delovnem razmerju. Hkrati je odbor k pripravi ustrezne rešitve zavezal pristojno ministrstvo.