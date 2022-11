»Zaradi ruskih neomajnih napadov na Ukrajino, njena mesta in infrastrukturo je vsakdanje življenje v državi neznosno. Ta pritisk je stalen, Kremelj pa ga še krepi. Zato Ukrajina potrebuje pomoč,« je ob predstavitvi predloga povedal izvršni podpredsednik Evropske Komisije Valdis Dombrovskis.

Pojasnil je, da so Evropska unija, njene članice in evropske finančne ustanove od začetka ruske agresije Ukrajini izplačale že 19,7 milijarde evrov pomoči, pri čemer vojaška pomoč ni upoštevana. Naslednje izplačilo makrofinančne pomoči v višini 2,5 milijarde evrov bo predvidoma izvedeno do konca meseca.

Ukrajina po besedah Dombrovskisa poziva, da naj bo nadaljnja finančna pomoč kar se da stabilna in predvidljiva, zato komisija danes predlaga nov instrument makrofinančne pomoči v skupni višini 18 milijard evrov. Izplačila bo izvedla v obliki zelo ugodnih posojil, ki jih bo Ukrajina začela odplačevati čez deset let. Ročnost pa bo tudi do 35 let.

Evropski komisar za proračun Johannes Hahn je pojasnil, da namerava EU prvo izplačilo izvesti že januarja prihodnje leto, in sicer nekoliko več kot 1,5 milijarde evrov. Nato pa bi na četrtletni ravni vnaprej izplačevali po okoli 4,5 milijarde evrov, da se zagotovi likvidnost Ukrajine.

»Naša podpora bo povezana s sektorskimi in institucionalnimi reformami, predvsem na področjih boja proti goljufijam in korupciji ter krepitve vladavine prava,« je ob tem poudaril Dombrovskis. Hkrati pa bo EU s pomočjo zagotovila dolgoročno obnovo Ukrajine. Pri tem je izpostavil, da je Ukrajina država, ki je v vojni, kar je treba upoštevati pri pogojevanju pomoči.

Stroške obresti bo glede na predlog komisije krila EU. Po ocenah komisarja za proračun bo to članice unije skupaj stalo okoli 630 milijonov evrov na leto, stroški bodo med države porazdeljeni po ključu deleža v bruto nacionalnem dohodku EU. Plačevati jih bo sicer treba šele od leta 2024.

Evropska komisija bo sredstva pridobila z zadolževanjem na kapitalskih trgih, pri čemer predlaga, da se za jamstva uporabi t. i. rezervni fiskalni prostor v večletnem finančnem okvirju 2021-2027. Zato bo treba spremeniti tudi večletni finančni okvir.

Komisija je pripravila tri zakonodajne predloge, ki jih morata zdaj potrditi Evropski parlament in Svet EU, v katerem so zastopane države članice. Dombrovskis in Hahn sta pozvala k hitri potrditvi, da bi lahko prvo izplačilo Ukrajini izvedli že januarja.

Glede nasprotovanja Madžarske, ki ga je ta izrazila v minulih dneh, je komisar za proračun izrazil prepričanje, da bodo na koncu našli rešitev.

Smernice glede nadaljnje finančne pomoči Ukrajini so sicer na torkovem zasedanju v Bruslju podali finančni ministri članic EU, ki bi lahko zakonodajne predloge potrdili decembra.