Kot je v današnji izjavi za medije pojasnil pomočnik načelnice policijske postaje Ljubljana Center Irfan Beganović, so napadalca Nike Kovač uspeli identificirati s pomočjo fotografije osumljene osebe, ki je bila objavljena v medijih.

»Z osumljeno osebo smo že opravili zaslišanje, zoper njo bomo podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve lahke telesne poškodbe,« je poudaril Beganović.

V primeru napada na poslanca Grimsa, ki je pri napadu prav tako utrpel lažjo telesno poškodbo, predkazenski postopek še poteka. Po Beganovićevih pojasnilih policiji še ni uspelo identificirati napadalca, so pa uspeli zavarovati materialne dokaze, s katerimi se ugotavlja prisotnost bioloških sledi. Forenzična preiskava v zvezi s tem pa še poteka.

Tudi v primeru napada na Grimsa je bila v medijih objavljena fotografija osebe, ki je osumljena napada, vendar policisti še niso prejeli nobene informacije, ki bi pripomogla k ugotovitvi identitete, je pojasnil Beganović. Ob tem na policiji vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije o identiteti napadalca, naprošajo, da jim to sporočijo na številko 113 ali na anonimno številko 080 1200.

Kot je še pojasnil Beganović, so policisti postaje Ljubljana Center prilagodili tudi ukrepe, da bi preprečili »ravnanja posameznikov ali skupin, ki lahko vplivajo na varnost varovanega objekta ter varnost tam zaposlenih oseb.« Med drugim so povečali prisotnost policistov v okolici ter skupaj s pristojnimi v državnem zboru izvajajo aktivnosti za zagotavljanje večje varnosti.

»Kot smo že večkrat poudarili, so vsa nasilna ravnanja zoper kogarkoli nedopustna. Nesprejemljivo je tako fizično kot verbalno nasilje, zato bomo taka ravnanja prednostno obravnavali in v preiskavo vložili vse razpoložljive vire, da jih čim prej preiščemo,« je poudaril Beganović. Za uspešno preiskavo vseh kaznivih ravnanj pa je ključnega pomena tudi sodelovanje oškodovancev. Na policijski postaji Ljubljana Center zato vse oškodovance ponovno pozivajo, da prijavijo vse kršitve, še posebej, če gre za nasilna dejanja.

Napada na Kovačevo in na Grimsa sta se zgodila pred prazniki. Niko Kovač so napadli v središču Ljubljane, na Bavarskem dvoru se je vanjo z vso silo zaletel moški in jo odrinil, ob tem pa med drugim vpil, da bo ubil njenega psa in psoval Inštitut 8. marec. Le nekaj dni kasneje pa je neznanec pred poslopjem DZ napadel poslanca Grimsa. Na poti v kletno parkirišče ob poslopju parlamenta ga je porinil po stopnicah in ga pljunil po laseh in hrbtu.