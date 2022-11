Evropo zaradi visokih življenjskih stroškov preplavile stavke

Evropski delavci, ki se spopadajo z vse višjimi življenjskimi stroški, so danes stavkali v Belgiji in Grčiji. V prihodnjih dneh naj bi stavke ohromile tudi dele Velike Britanije, Francije in Španije. Stavke povzročajo velike težave vladam, ki za ukrepe pomoči že tako namenjajo milijarde evrov.