Prebivalci katerega od nešteto planetov v prostranih vesoljskih širjavah, kjer zagotovo živijo tudi razumna bitja, bi se kot zunanji opazovalci nemara čudili prehranskim in siceršnjim šegam zemljanov. Spomladi ves teden goltamo jajca, šunko in hren kot za stavo, jeseni zlasti onkraj luže na bučah izvajajo lobotomijo in v izvotljene purane tlačijo zmečkan kruh, novembra pri nas kot blazni pražimo gosi in race – in še bi lahko naštevali. Ceremonije z gosmi, racami in vinom potekajo ravno v teh dneh. Že pred tisočletji so vsako leto v začetku današnjega novembra praznovali nekakšen zahvalni praznik, praznik letine, temu primerno pa so obložili mize. Takrat seveda še ne z gosmi, mlinci in zeljem – ta nekaterim ljuba, drugim pa odvratna šega se je razpasla šele z razširjanjem krščanstva. Pred tem je bilo v navadi, da so se za letino zahvalili bogovom, kar so počeli v obliki praznovanj v duhu obloženih miz, s katerimi so počastili številna božanstva. Teh gostij so se po starih verovanjih udeleževale tudi duše preminulih prednikov, iz česar se pozneje razvil tudi dan mrtvih, ki je na koledarju tik pred martinovim. Pa nemara ne zato, ker se ga vinski bratci ob martinovem radi na mrtvo nacedijo. Martinovo je pravzaprav protiutež pustu; ta rodovitno sezono odpre, martinovo pa jo zapre, zemlja vmes počiva. Tako ob prvem kot ob drugem se ljudje našemijo, ob martinovem predvsem v škofe in druge duhovne, ki simbolično blagoslavljajo vino ter ga s tem dokončno pretvorijo iz mošta, ob obeh priložnostih pa v naših krajih žlahtna kaplja teče kot na sodni dan. Tudi takšno šemljenje nima prav starih korenin in je značilno predvsem za novodobne, tržno usmerjene prijeme, zlasti za martinovanja po raznih gostiščih, ki si na tak način prizadevajo privabiti čim več gostov in prodati čim več vina ter pečenih gosi. Martinov dan, martinje, smarščica, sumarščica ali celo jesenski pust, kot v naših krajih tudi imenujemo ta vinski praznik, je nekaj posebnega tudi zaradi trajanja. Navdušenci na koledarju vsako leto vestno preverijo, na kateri dan novembra bo martinovo. Če se namreč zgodi, da je enajsti november sredi tedna, kar se letos ne bo zgodilo, je veseljačenje dvojno; konec tedna pred enajstim in konec tedna po njem. Če pa enajsti november pade na ravno pravi dan v tednu, torej na konec tedna, letos se bo zgodilo v petek, pa zlasti na vzhodnem delu vinorodne Slovenije martinujejo tudi po 14 dni skupaj, v čemer so menda svetovni prvaki. Pretiravati seveda ni treba, morda bo dovolj že specialiteta po tokratnem receptu.

Martinova kokoš v vinu Sestavine za 6 porcij 1,7 kg kosov piščanca, 100 g pršuta ali pancete, 100 g masla, 25 g moke, 20 šalotk, 250 g šampinjonov, 2 korenčka, 5 dl suhega rdečega vina, 0,3 dl konjaka, 4 stroke česna, 2 vejici timijana, 1 lovorov list, 1 šop peteršilja, morska sol, sveže zmlet beli poper Priprava 1. Piščanca očistimo, operemo, obrišemo in razkosamo na šest kosov (ali si priskrbimo poljubne kose, denimo bedra). Natremo jih z mešanico soli in popra. Pršut ali panceto narežemo na drobcene kocke. Šalotko olupimo, česen olupimo in drobno sesekljamo. Korenček očistimo in nasekljamo na drobne kocke. Moko gladko vmešamo v 25 gramov zmehčanega masla. V širši posodi segrejemo preostalo maslo, na katerem počasi popražimo kockice pršuta in korenčka ter šalotko. Medtem očistimo šampinjone, večje razpolovimo. 2. Ko se pršut/panceta in šalotka blago obarvata, dodamo začinjene kose mesa, sesekljan česen, zelišča in šampinjone. Pokrijemo in med počasnim mešanjem pražimo, da se kosi piščanca zlato rumeno obarvajo. Tedaj odlijemo morebitno odvečno maščobo, sestavine pa flambiramo s konjakom. Zalijemo z vinom in začinimo s soljo, poprom, timijanom in lovorovim listom. Zavremo, potem pa zelo počasi kuhamo 75 minut. 3. Nato meso poberemo iz posode, omako pa pristavimo in zgostimo s pripravljeno mešanico masla in moke. Peteršilj drobno sesekljamo. Na krožnike razdelimo meso in prilogo (pečen krompir, kruhovi cmoki …), vse skupaj prelijemo z omako in posujemo s sesekljanim peteršiljem ter takoj postrežemo. Čas priprave in kuhanja: 120 minut

Juha iz rdečega zelja Potrebujemo 600 g rdečega zelja, 1 rdečo čebulo, 1 steblo pora, 1 krompir, 1 dl kisle smetane, 1 žlico oljčnega olja, 1 l vrele vode (ali juhe), morsko sol, sveže zmlet poper, zdrobljen čili (po želji). Priprava Vso zelenjavo dobro operemo. Zelje narežemo na trakove, por na kolobarje, čebulo nasekljamo, krompir olupimo in zrežemo na kocke. Čebulo in por v ponvi na oljčnem olju 3 minute počasi pražimo, da se zmehčata, a ne porjavita. Dodamo krompir in 2 žlici vrele vode ter pražimo še 10 minut, da se krompir zmehča. Dodamo narezano zelje, dobro premešamo in počasi pražimo še 5 minut. Nato zalijemo s preostankom vrele vode, pokrijemo in počakamo, da zavre. Odstavimo, solimo in popramo ter zmeljemo s paličnim mešalnikom. Primešamo smetano in takoj postrežemo.