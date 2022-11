Na predobravnavni narok so prišli le Damjan Grilj, Igor Zabret, Marjan Orel in Vinko Jazbec. Vili Batič in Boris Hočevar pa sta se opravičila in bo zanju razpisan nov narok. Obtožnica Grilju očita, da je v urgentnem bloku Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca v Šempetru pri Gorici z opustitvijo dejanja, ki bi ga moral storiti za zagotovitev splošne varnosti ljudi, iz malomarnosti povzročil nevarnost za življenje ljudi, kar je imelo za posledico smrt več oseb. Zaenkrat govorijo o smrti dveh ljudi, ki sicer ob obravnavi na urgenci nista bila življenjsko ogrožena.

Batič in Zabret sta bila leta 2015 v urgentnem bloku šempetrske bolnišnice odgovorna za vodenje gradbenih del, Orel in Jazbec pa sta bila v času gradnje urgentnega bloka odgovorna za nadzor gradbenih del. Prav tako je kot nadzornik gradbenih del v času gradnje obtožen Hočevar.

Glavna obravnava se bo začela marca prihodnje leto

Sodnica je odločila, da se bo glavna obravnava začela marca prihodnje leto in bo potekala strnjeno. Prisotni so se strinjali, da bo v zadevi sodila sodnica posameznica. Zagovorniki danes navzočih štirih obtoženih so predlagali več dodatnih dokazov in nove priče. Tožilka je dejala, da potrebuje več časa in se bo pisno opredelila do predlogov. Zavrnila pa je vključevanje sodnih izvedencev, saj bi to po njenem mnenju pomenilo le zavlačevanje postopka, ki že sicer traja predolgo.

Preiskavo je marca 2016 sprožila nepričakovana smrt 52-letnega moškega, ki se je poškodoval pri delu. Čeprav njegove poškodbe niso bile tako hude, da bi bile usodne, je v bolnišnici umrl. Ugotovili so, da so ga v reanimacijski sobi priklopili na cev, iz katere naj bi mu dovajali kisik, a je zaradi napake na instalaciji ob gradnji urgentnega centra iz cevi izhajal dušikov oksidul oziroma smejalni plin.

Okrožno državno tožilstvo je v zvezi s tragičnimi dogodki na šempetrski urgenci na novogoriško okrožno sodišče vložilo zahtevo za preiskavo zoper devet osumljenih. Preiskava je bila zaključena novembra 2020, obtožnico zoper šesterico pa je novogoriško tožilstvo na sodišče vložilo februarja lani.