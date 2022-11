Obnova ulic in cest je zanj nekaj samoumevnega, vendar pa potrebuje občina po njegovih besedah za to strateški pristop, ki bo prinesel ureditev ustrezne infrastrukture za kakovostno bivanje vseh prebivalcev občine. To bi med drugim dosegel s pospešenim črpanjem sredstev EU in vzpostavljanjem pogojev za nov gospodarski zagon Maribora.

V svojem programu napoveduje povečanje finančnih sredstev za zdravstvene in izobraževalne institucije, vzpostavljanje pametnih učilnic in skupnostnih elektrarn, premišljeno celostno prometno strategijo s takojšnjo izgradnjo zahodne obvoznice in prenos nekaterih državnih institucij v Maribor, na primer nacionalno digitalno središče. Prostorsko bi mesto razvijal v smeri najmanj štirih urbanih središč, saj bi s tem po ocenah Flisa rešili tudi problem prometa, saj se ljudem ne bo več treba voziti za vse opravke v center.

Za mestni svet kandidira tudi direktor Doma Danice Vogrinec Marko Slavič

Nekdanji direktor Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor, ki se tokrat prvič podaja v lokalno politiko, je danes tudi predstavil kandidatke in kandidate Gibanja Svoboda za mestni svet, mestne četrti in krajevne skupnosti. Med njimi je direktor Doma Danice Vogrinec Marko Slavič, prav tako politični novinec, ki je predstavil projekt pametne vasice. To nameravajo postaviti pod Pohorjem in bi služila tako kot razvojni center dolgotrajne oskrbe kot turistična destinacija za starejše. Kandidatka Leonida Polajnar je izpostavila nujnost skrbi za mikro in mala podjetja, odvetnik Tarek Naji pa transparentnosti in gospodarnega ravnanja z javnim denarjem. Na listi kandidatov Gibanja Svoboda za mestni svet so še nekdanja sodelavka Flisa v UKC Maribor Karin Jurše, nekdanji poslanec DZ Andrej Rajh, dolgoletni smučarski delavec Srečko Vilar in gospodarstvenik Milan Lukić.

Za položaj mariborskega župana se bo na volitvah 20. novembra potegovalo 15 kandidatov. Poleg Flisa in aktualnega župana Saše Arsenoviča, ki kandidira s podpisi volivcev, so to še Lidija Divjak Mirnik (Lista za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti), Nina Beyokol (Piratska stranka), Franc Jesenek (Stranka slovenskega naroda), Igor Jurišič (Stranka mladih-Zeleni Evrope), Dejan Kaloh (SDS), Aleksander Kamenik (Stranka Aleksandra Kamenika), Franc Kangler (Lista Franca Kanglerja - NLS), Boštjan Klun (SD), Matic Matjašič (Lista mladih. Povezujemo), Bernard Memon (NSi), Miha Recek (SLS in Naša dežela), Josip Rotar (Lista kolesarjev in pešcev) in Vladimir Šega (Levica).