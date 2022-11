Potem ko so v Adidasu še prejšnji mesec računali, da bo celoletni dobiček znašal 500 milijonov evrov, so v luči prekinitve dobičkonosnega sodelovanja napoved znižali na 250 milijonov evrov. Prihodki od prodaje naj bi zrasli za nizko enomestno odstotno številko, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Adidas je kot razlog za slabšo napoved navedel izpad prihodkov v času božične nakupovalne sezone iz uspešne linije športnih copatov Yeezy, ki so jo v družbi zasnovali skupaj s kontroverznim glasbenikom z dolgoletnim vzdevkom Ye.

Podjetje je sodelovanje z Westom prekinilo oktobra zaradi vrste njegovih antisemitskih izpadov. Zadnji Westovi komentarji so bili »nesprejemljivi, sovražni in nevarni«, so takrat zapisali v podjetju.

Adidas se poleg tega spopada tudi s težavami na kitajskem trgu, ki je za podjetje ključen. Na Kitajskem namreč še vedno veljajo strogi protikoronski ukrepi. Umirilo se je tudi povpraševanje na zahodnih trgih, saj se potrošniki spopadajo z visoko inflacijo, so navedli.

Adidasov nadzorni svet je sicer v torek zamenjal izvršnega direktorja družbe. Na položaj so imenovali dozdajšnjega direktorja njihovega največjega konkurenta Pume Bjorna Guldna. Januarja bo nasledil Kasperja Rorstreda.