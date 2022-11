V požaru v Turčiji umrli ženska in osem sirskih otrok

V požaru v stanovanju v turški pokrajini Bursa je pozno v torek umrlo devet sirskih državljanov, med njimi 31-letna ženska in osem otrok, starih od enega do 12 let, je sporočil guverner pokrajine Yakup Canbolat. Požar je po navedbah oblasti verjetno povzročila grelna naprava v stanovanju.