Z 18,18 karata je ta diamant eden največjih svoje vrste, so sporočili iz dražbene hiše Christie's. Dodali so, da 18 velja za srečno število v kitajski numerologiji, kjer označuje bogastvo in blaginjo, po čemer je diamant dobil tudi ime - Fortune (sreča).

Prvotno so ocenili, da bo cena diamanta Fortune Pink, ki so ga izkopali v Braziliji, med 25 in 35 milijoni ameriških dolarjev.

Rožnati diamanti so precej redki, več kot petino karata pa jih doseže manj kot 10 odstotkov. Zato so veliki diamanti te vrste, kot je tudi Fortune Pink, med najredkejšimi in najbolj iskanimi na svetovnem trgu.

Svetovni rekord za rožnati diamant je bil sicer postavljen leta 2017, ko je bil v Hongkongu za 71,2 milijona ameriških dolarjev prodan diamant, znan kot CTF Pink Star. Tobias Kormind, direktor spletnega trgovca z diamanti 77 Diamonds, je ob tem po navedbah AFP dejal, da se težišče ustvarjanja bogastva z diamanti očitno vztrajno seli v Azijo.