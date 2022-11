»V teh časih, polnih napetosti, pravosodna misija EU Eulex izpolnjuje svojo dolžnost, da bi zagotovila varnost. Žandarmerija karabinjerjev je prispela nocoj, da bi začasno okrepila policijsko enoto Eulexa. Eulex bo še naprej zagotavljal mirno in varno okolje,« je zapisal Josep Borrell na Twitterju.

Stranka kosovskih Srbov Srbska lista je v soboto sklenila, da bodo srbski predstavniki in uslužbenci v znak protesta proti vztrajanju kosovskih oblasti pri preregistraciji vozil protestno zapustili kosovske institucije.

Na severu Kosovske Mitrovice je v nedeljo potekal tudi protest, ki se ga je udeležilo nekaj tisoč kosovskih Srbov. Udeleženci protesta so obtožili EU, da ne spoštuje bruseljskega sporazuma, in podprli tiste, ki so izstopili iz kosovskih institucij.

Odpoved podalo 578 policistov

Kosovska policija in notranji minister Dželjalj Svečlja sta v torek zvečer potrdila, da je na severu države odpoved dalo skupno 578 policistov, je poročal kosovski portal Kossev.info. Tako policija kot minister sta zagotovila, da še vedno lahko nadzorujejo razmere na tem območju.

Iz Eulexa so v torek sporočili, da so, čeprav niso prevzeli policijske odgovornosti na severu države, povečali mobilne izvidniške patrulje ter tesno sodelujejo s kosovsko policijo in misijo zveze Nato na Kosovu (Kfor). Iz Kforja pa so za Kossev potrdili, da pazljivo spremljajo razmere, in pozvali vse strani k dialogu.

Napetosti med Beogradom in Prištino so se znova okrepile, potem ko se je minuli teden iztekel rok, ki ga je kosovska vlada določila za uresničitev odločitve o zamenjavi srbskih registrskih tablic, ki jih uporabljajo Srbi na Kosovu, za kosovske registrske tablice. Srbija ne priznava neodvisnega Kosova, Srbi na severu Kosova pa nasprotujejo odločitvi Prištine o preregistraciji vozil.