Odkar je Elon Musk prevzel Twitter, so uporabniki omrežja, ki jih nova ureditev platforme moti, začeli iskati alternative. Največ pozornosti doslej je poželo do sedaj razmeroma neznano omrežje Mastodon, ki je v nemški lasti.

Mastodon je leta 2016 razvil Eugen Rochko, predstavlja pa se kot 'decentralizirano' socialno omrežje brez oglasov, kjer je ohranjanje zasebnosti primarnega pomena. Tako kot Twitter je tudi Mastodon osnovan okoli objavljanja krajših sporočil, pri čemer se mora vsak novi uporabnik prijaviti na enega od na tisoče neodvisno upravljanih strežnikov. Uporabnikom so načeloma omogočene svobodne interakcije prek vseh strežnikov, kar je v praksi lahko nekoliko komplicirano in nezanesljivo.

Rochko je prek svojega osebnega profila na omrežju sporočil, da je Mastodon v ponedeljek dosegel več kot milijon aktivnih uporabnikov, od teh se jih je slaba polovica pridružila v času od 27. oktobra, ko je Musk prevzel Twitter.

Težave Mastodona

Večja javna izpostavljenost pa Mastodonu ni prinesla zgolj pozitivnih odzivov, številni novi uporabniki se pritožujejo nad neintuitivnim uporabniškim vmesnikom, kjer že ob ustvarjanju računa naletijo na težave. Prav tako so odzivni časi omrežja precej slabši od tistih, ki jih upravljajo velika IT podjetja. Številni pod vprašaj postavljajo tudi moderacijo vsebin na platformi, saj je slednja povsem prepuščena odločitvam administratorjev posameznih strežnikov.

Druge platforme, ki si obetajo rast na podlagi uporabnikov, ki zapuščajo Twitter, so večinoma še v razvojni fazi. Takšna primera sta denimo novi projekt soustanovitelja Twitterja Jacka Dorseya BlueSky ter omrežje Cohost, ki temelji na obljubi, da ne bo nikoli prodajalo podatkov uporabnikov.

Ponovno oživitev zanimanja so občutile tudi že nekatere že uveljavljene platforme, kot na primer Tumblr in Clubhouse. Le čas pa bo pokazal, ali bodo vidnejše osebnosti Twitterja, kot so zvezdniki, športniki in politiki, ostale, ali se bodo vrnile na platforme s še večjim občinstvom, kot so Facebook, Instagram ali TikTok.