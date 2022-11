Močan potres z magnitudo 5,6, ki je nekaj po sedmi uri zjutraj stresel osrednjo Italijo, smo čutili tudi pri nas, na Hrvaškem in v Avstriji, je na spletni strani objavil Evropski mediteranski seizmološki center (EMSC). Središče potresa sedem minut čez sedmo uro zjutraj je bilo v morju, 64 kilometrov vzhodno od Riminija, na globini deset kilometrov. Italijanski inštitut za geofiziko (INGV) poroča o najmanj 20 popotresnih sunkih, ki so dosegali moč od 2,4 do 4.

Zapis današnjega potresa z žariščem pod morskim dnom v bližini Pesara (Ml = 5,7; vir: @INGVterremoti) na nekaterih opazovalnicah Državne mreže potresnih opazovalnic. Najbližja (SKDS) je od nadžarišča oddaljena 195 km, najbolj oddaljena (KOGS) pa 375 km.#potres#terremotopic.twitter.com/EJWP9VrSGo — ARSO potresi (@ARSO_potresi) November 9, 2022

Glede na pričevanja na spletni strani EMSC so potres čutili v večjem delu Italije, tako v Rimu kot na severu države. Prebivalci so se zatekli na ulice, bili so povsem prestrašeni, poročajo italijanski mediji. Škoda je različna, na nekaterih stavbah so nastale razpoke, z drugih so odpadale opeke, nekaj so jih preventivno evakuirali. Najmočneje so se tla tresla v deželi Marke. V Anconi so zaradi domnevne poškodbe tirov preventivno ustavili železniški promet, župan Marco Ferraglioni pa je odpovedal pouk tako v vrtcih kot v osnovnih in srednjih šolah ter na fakultetah.

Gasilci in civilna zaščita po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa že vse jutro pregledujejo prizadeta območja, a škode zaenkrat niso zaznali. Ljudje so se sicer ob potresu zlasti v Markah in Emiliji - Romanji v velikem številu odpravili na ulice. Pristojne službe so prejele veliko klicev ljudi, a nihče ni navajal, da potrebuje pomoč.

Na spletu se pojavljajo prva poročila o škodi, ki je nastala po potresu. V Anconi so se na primer prevrnili številni izdelki na trgovskih policah, na posnetku je videti številne razbite steklenice vina. »Slišalo se je rohnenje, veliko stvari je popadalo po tleh. Kakih deset minut je na polno treslo,« je za italijanske medije povedala priča.

Iniziano a circolare le prime immagini dopo il terremoto di questa mattina, qui siamo ad #Ancona all'interno di un supermercato alla sua apertura #pesaroeurbino#earthquake#terremoto#italypic.twitter.com/ogypPSYam0 — Marco Ferraglioni (@MFerraglioni) November 9, 2022

Tla so se tresla tudi v Ljubljani

Potres 300 kilometrov jugozahodno od Ljubljane so zabeležili tudi seizmografi slovenske mreže potresnih opazovalnic. Po prvih podatkih so ga čutili številni prebivalci zahodne in osrednje Slovenije. Na uradu za seizmologijo Agencije RS za okolje (Arso) ocenjujejo, da intenziteta potresa v Sloveniji ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici.

O tresenju tal poročajo tudi iz avstrijske Koroške, Hrvaške in Bosne in Hercegovine.