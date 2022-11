Fetterman je tako neuradno tesno premagal republikanca s podporo Donalda Trumpa Mehmeta Oza in bo v zveznem senatu prevzel sedež republikanca Pata Toomeyja, ki se odpravlja v pokoj.

Demokrati so v Pensilvaniji osvojili tudi guvernerske volitve, na katerih je Josh Shapiro premagal republikanca Douga Mastriana, ki je prav tako užival Trumpovo podporo, volivcem države pa se je zdel preveč skrajno na desni. Mastriano je tudi širil Trumpove navedbe o velikih prevarah na predsedniških volitvah 2020.

Demokrati lahko še vedno izgubijo večino v senatu, kjer je trenutno razmerje moči 50 proti 50 z odločilnim glasom večine podpredsednice ZDA Kamale Harris. Odločilni bosta najprej tekmi v Arizoni in Nevadi, kjer lahko demokrata do konca štetja glasov izgubita ali zmagata.

Na koncu bo senatno večino najverjetneje odločila Georgia, tako kot že leta 2020 oziroma 2021 po drugem krogu, ko so demokrati osvojili oba senatna sedeža iz konservativne južne države. Po skoraj vseh preštetih glasovih imata demokrat Raphael Warnock in republikanec Herschel Walker po okrog 49 odstotkov glasov. Če noben kandidat ne dobi 50 odstotkov, sledi drugi krog, ki bo 6. decembra.

Senatna večina bo tako odločena najkasneje do takrat, na to kdo bo imel večino v predstavniškem domu kongresa, pa bo treba počakati še kakšen dan, najverjetneje celo nekaj tednov. Ankete so napovedovale in republikanci so se veselili gladkega prevzema udobne večine v predstavniškem domu, kar se tradicionalno zgodi, ko je predsednik nepriljubljen, država pa v krizi.

Republikani potiho krivijo Trumpa

Republikanci so pod Trumpom leta 2018 izgubili 40 sedežev v predstavniškem domu, demokrati pod Barackom Obamo pa leta 2010 kar 63. Demokrati pod Billom Clintonom leta 2010 so jih izgubili 52, leta 1998 pa nekaj pridobili, ker so bili Američani jezni na republikance zaradi ustavne obtožbe.

Analitiki trdijo, da bo treba počakati na dokončne izide volitev v Kaliforniji, kjer se lahko šest sedežev v predstavniškem domu obrne na eno ali drugo stran. Republikanci bi morali demokratom za prevzem večine odvzeti pet sedežev. Nekaj so jih, nekaj so jih potem njim odvzeli demokrati in o večini bo odločala Kalifornija. Če bo tesno, bodo sledile tožbe in zadeve se lahko zavlečejo vse do januarja, ko nastopi nov kongres.

Dosedanji razplet volitev je izjemno presenečenje v korist demokratov in republikanci so že vsaj potiho začeli kriviti tudi bivšega predsednika Donalda Trumpa, ker se je tik pred volitvami na glas poigraval z morebitno napovedjo predsedniške kandidature leta 2024.

Trump je za večino republikancev sprejemljiv, za večino Američanov pa ne in demokrati mu večinoma tako nasprotujejo, da gredo volit proti njemu, čeprav se sicer morda ne bi odpravili. Krivi naj bi bili tudi hudo pomanjkljivi kandidati s Trumpovo podporo. Številne demokratke naj bi šle volit tudi zato, ker jim je konservativno vrhovno sodišče ZDA poleti odvzelo pravico do splava.

Senatorji in guvernerji ene in druge stranke so sinoči večinoma dosegali pričakovane rezultate. V Georgiji je slavil republikanec Brian Kemp, ki bo še štiri leta guverner, v Iowi je 89-letni republikanec Chuck Grassley osvojil nov šestletni mandat, demokratka Maggie Hassan je v New Hampshiru potopila upe republikancev za pridobitev senatnega sedeža.

New York pa je dobil prvo izvoljeno guvernerko Kathy Hochul, ki je kot podguvernerka po odstopu avtomatično nasledila Andrewa Cuoma, sedaj pa se je na koncu uspešno otresla presenetljivo resnega izziva republikanca Leeja Zeldina.

Utah bo v senatu še naprej predstavljal republikanec Mike Lee, Florido Marco Rubio, državo pa bo vsaj dve leti do morebitne odločitve za predsedniško kandidaturo pri republikancih vodil Ron DeSantis. Trump je volil zanj, ampak ga nemudoma opozoril, da bo naredil veliko napako, če se odloči za predsedniško kandidaturo.

Florida je sedaj postala zanesljiva republikanska država in demokrati bodo morali nanjo v prihodnje pozabiti ter moči usmeriti na primer v Georgio in Severno Karolino, kjer demokratki Cheri Beasli tokrat sicer ni uspelo prevzeti republikanskega sedeža. V Teksasu je Greg Abbott zanesljivo premagal demokrata Beta O'Rourka za nov mandat, demokratova nekoč svetla politična zvezda pa po tretjem velikem porazu počasi slabi.

Trump je dosegel uspeh v Ohiu, kjer je njegov kandidat J. D. Vance na senatnih volitvah premagal demokrata Tima Ryana z večjo prednostjo od pričakovane. Demokrati so celo upali, da bo Ryan republikancem odvzel sedež njihovega senatorja v pokoju Roba Portmana, demokrati pa so na splošno uspešno odbijali napade njegovih kandidatov po vzhodu in tudi drugje po ZDA.

Pravico do splava bodo med drugim dokončno potrdili na referendumu v demokratskem Vermontu in demokratski Kaliforniji ter v mešanem Michiganu. V republikanskem Kentuckyju kaže, da bodo volivci zavrnili poskus prepovedi splava. Bilo je še več drugih referendumu, med njimi vrsta glede legalizacije marihuane in drugih vprašanj.