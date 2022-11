Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca, ki se je lani prvič uvrstila na olimpijske igre, na nedavnem svetovnem prvenstvu pa v osmino finala, se je pred domačimi gledalci v Beli krajini pokazala v bledi luči. Varovanci Andreje Ojsteršek Urh so v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2023 v Črnomlju doživeli prepričljiv poraz 0:3 proti pomlajeni Romuniji, za katero sta igrala kar dva mladoletna igralca, Iulian Chirita in Darius Movileanu, ki sicer sodita med najobetavnejše evropske igralce. Dvoboj je potekal v Srednji šoli Črnomelj, ki se pri vhodu bohoti z znanimi športniki in funkcionarji, ki so obiskovali šolo. Med njimi prostore odlično poznajo nogometaši Jasmin Kurtić, Robert Englaro, Tomaž Kavčič, košarkar Alen Omić ...

Kot se je izkazalo, je pri najboljšem slovenskem igralcu Darku Jorgiću (10. na svetovni lestvici) nedeljski poraz v finalu turnirja WTT contender v Novi Gorici proti Japoncu Hirotu Šinozuki pustil nekaj posledic. Hrastničan, sicer navdušen nad gostoljubjem v Beli krajini, je v uvodnem dvoboju presenetljivo izgubil proti razpoloženemu in motiviranemu vrstniku Cristianu Pletei (136. na svetu). Bučna podpora s tribun ni pomagala niti Deniju Kožulu (157.), ki je še drugič v šestih dneh z najtesnejšim izidom 2:3 izgubil z Iulianom Chirito (213.), potem ko ga je Romun ugnal že v uvodnem krogu glavnega žreba v Novi Gorici. Borbeni Peter Hribar (325.) je proti Dariusu Movileanu (188.) po zaostanku z 0:2 v nizih sicer izenačil, preobrata pa vendarle ni zmogel in Slovenija je doživela hladen tuš. V kvalifikacijah za nastop na ekipnem evropskem prvenstvu slovensko moško reprezentanco na začetku decembra čakata dva dvoboja z Ukrajino, oba bo igrala na domačem terenu. Zadnji dvoboj skupinskega dela bo predvidoma igrala marca v Romuniji. Na evropskem prvenstvu bo tekmovalo 24 reprezentanc, iz slovenske skupine pa napredujeta najboljši dve.

»Nisem pravi, utrujenost ni izgovor. Vedeli smo, da bo dvoboj težak, a tako lahkega poraza nismo pričakovali. Odgovornost prevzemam nase,« se je posul s pepelom Darko Jorgić in dodal: »Najbolj bi v tem trenutku potreboval trening in mir. A me že v petek čaka dvoboj nemškega prvenstva, v nedeljo pokalno tekmovanje. Prihodnji teden se začne že liga prvakov, tako da bo potovanj ogromno.« S Pleteo je v kadetski in mladinski konkurenci odigral veliko dvobojev. »Je odličen igralec. Res je, da sem ga v zadnjih letih krepko prehitel, a je odigral odlično. Lahko mu le čestitam,« je razlagal 24-letni Jorgić. »Ni prijetno izgubiti pred domačimi navijači, še posebej ne pred tako gostoljubnimi. Romuni so bili sproščeni, neobremenjeni, mi v krču. Morali se bomo pobrati in dvakrat premagati Ukrajino,« je strnila vtise Andreja Ojsteršek Urh.

Kvalifikacije za EP, skupinski del: Slovenija – Romunija 0:3; Jorgić – Pletea 2:3 (-8, 8, 8, -7, -8), Kožul – Chirita 2:3 (8, -9, -9, 5, 5), Hribar – Movileanu 2:3 (-5, -9, 6, 9, -9).