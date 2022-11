Po ponedeljkovem uvodnem dopoldanskem in popoldanskem treningu je okrnjena košarkarska reprezentanca včeraj vadila v polni postavi. Moštvu se je iz Rusije pridružil selektor Aleksander Sekulić, prišli so tudi nosilci Edo Murić, Jordan Morgan in Žiga Samar. Izbrana vrsta bo že danes odpotovala v Izrael, kjer jo v petek ob 13. uri v Tel Avivu čaka tretja tekma drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo, nato pa v ponedeljek ob 18. uri v Kopru še četrta z Nemčijo.

Aleksander Sekulić je včeraj stopil pred novinarje, prvič po neslavnem izpadu v četrtfinalu evropskega prvenstva proti Poljski. A kaj veliko o dogodkih v Kölnu in Berlinu ni želel govoriti, saj da čas za to ni primeren. Bolj naj bi bil po koncu kvalifikacij za svetovno prvenstvo. »Naredili smo analize in veliko govorili o tem, kje so bile storjene napake in kaj bi lahko naredili bolje. Ne bežimo od tega, da je bil izpad v četrtfinalu neuspeh. A življenje gre dalje in kar lahko naredimo, je, da poskušamo iz tega priti močnejši. Ni nam lahko. Osebno lahko rečem, da je bilo po izpadu veliko neprespanih noči. Žal se moramo učiti na svojih napakah,« je Sekulić strnil misli.

Trener Lokomotive iz Kubana se dobro zaveda, da močno zdesetkano reprezentanco čakata izjemno težki preizkušnji proti Izraelu in Nemčiji, na katerih si že lahko zagotovi pot na svetovno prvenstvo, ne more pa te možnosti še zapraviti. Na čem bo v kratkem času, ki ga imajo na voljo, poudarek? »Najti pravega nosilca, vodjo. V mislih že imam načrt, kako razdeliti vloge, a bomo videli, kako bodo stvari dejansko potekale na parketu. Nimamo veliko časa za delo. Bo pa poudarek zagotovo tudi na principih v obrambi,« odgovarja Sekulić, ki še dodaja, da je govoril z vsemi potencialnimi kandidati, tudi Gregorjem Horvatom, in da so prisotni tisti, ki so v tem ciklu lahko prišli na pomoč reprezentanci. Prihod Gregorja Glasa še visi v zraku, saj je od kluba dobil zagotovila, da bo lahko odšel v reprezentanco po četrtkovi evroligaški tekmi, po drugi strani pa je Košarkarska zveza Slovenije od Partizana dobila dopis, da bodo v reprezentanco spustili le srbske košarkarje.