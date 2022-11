Že pred junijskim žrebom so v ljubljanskem taboru vedeli, da bodo v prvem krogu lige prvakov igrali v gosteh z enim od nosilcev skupin. Izkazalo se je, da bo to Perugia, aktualni italijanski podprvak, ki je v zadnjih petih sezonah vedno igral v polfinalu, leta 2017 celo v finalu, ko ga je premagal ruski Zenit Kazan. Tudi v letošnji sezoni ima ekipa, za katero igra slovenski reprezentančni podajalec Gregor Rozman, vrhunsko sestavljeno zasedbo. Že to, da je v njej Rozman le rezervni podajalec, prednost pred njim ima najboljši igralec letošnjega svetovnega prvenstva Simone Gianelli, dovolj zgovorno kaže na moč Perugie.

»Ne preseneča me, da ima Perugia v italijanskem državnem prvenstvu v šestih tekmah maksimalno število točk. Prav tako ne, da so že osvojili italijanski superpokal in da so v vseh tekmovanjih še neporaženi. Morda gre v tem trenutku celo za najboljšo ekipo na svetu. Skušali bomo prikazati svojo najboljšo odbojko, naš adut pa bo sproščenost,« je pred nocojšnjo tekmo dejal Radovan Gačič, ki je s svojimi varovanci v Perugio odpotoval že v ponedeljek popoldne.

Ob Gianelliju v ekipi, ki jo od letošnje sezone naprej vodil Andrea Anastasi, lani je bil njen trener Nikola Grbić, velja omeniti še poljska reprezentanta Wilfreda Leona in Kamila Semeniuka, ki igrata na mestu sprejemalcev, tako kot tudi odlični Ukrajinec Oleg Plotnicki, ki je v četrtfinalu svetovnega prvenstva v Ljubljani proti Sloveniji dosegel 30 točk. Na korektorskem položaju sta Kubanec Jesus Herrera in luksemburški odbojkar poljskega rodu Kamil Rychlicki, blokerji so Brazilec Flavio Resende ter Italijana Sebastian Sole in Roberto Russo.

»Na vsakem igralnem mestu imajo vrhunske igralce, vsakdo od njih ima svojo menjavo. S finančnim vložkom, ki ga imajo, so sestavili vrhunsko ekipo, ki bo imela le en cilj, osvojiti ligo prvakov, kar Perugii edino še manjka. Vsekakor bomo dali vse od sebe, dejstvo pa je, da bomo svoje priložnosti realno lahko iskali na drugih tekmah svoje skupine. Že prihodnji teden prihaja nemški Düren, ki je zelo dobro organizirana ekipa, z nekaj odličnimi igralci, potem je tu še turška Ziraat Bank Ankara. Ne želimo biti le statisti v svoji skupini. Na roke nam gre tudi sistem tekmovanja, saj je od letošnje sezone naprej spet več možnosti, da se uvrstimo v drugi krog tekmovanja,« je še dodal trener slovenskih državnih prvakov.

V ligi prvakov bodo ob odbojkarjih ACH Volleyja in Ropreta igrali še nekateri slovenski reprezentanti. Dejan Vinčić in Žiga Štern bosta z nemškim Friedrichshafnom igrala v skupini A (Jastrzebski Wiegel, Montpellier, Vojvodina Novi Sad), v skupini B pa bo z ekipo Berlin Recycling Volley igral Sašo Štalekar.