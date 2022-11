Čeprav je bilo včeraj na Brdu pri Kranju le šest predstavnikov medijev, je druženje selektorja slovenske nogometne reprezentance Matjaža Keka z novinarji, na katerem je predstavil seznam igralcev za pripravljalni tekmi z Romunijo (četrtek, 17. novembra, ob 17.30 v Cluju) in Črno goro (nedelja, 20. novembra, ob 15. uri v Ljubljani), trajalo kar pol ure. To bo zadnji zbor reprezentantov pred začetkom kvalifikacij za evropsko prvenstvo marca prihodnje leto, ki jih bo Slovenija odprla z gostovanjem v Kazahstanu.

​Vombergar je že dosegel gol za reprezentanco B

»Seznam je narejen na temelju prijateljskih tekem v Katarju in ligi narodov. Izoblikovala se je homogena skupina igralcev s pravim značajem. Cilj je odigrati dve dobri tekmi s pozitivnim izidom in pripraviti še nekaj stvari, ki nam bi koristile v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo. Vliti si želimo še več pozitivne energije in optimizma, predvsem pa zavedanja, da smo lahko videti obupno, lahko pa tudi dobro in tako zanetimo zanimanje za reprezentanco. Romunija in Črna gora sta tekmici, ki bosta zahtevali kakovostno Slovenijo in pokazali našo trenutno podobo. Izbrali smo ju, ker smo letos že bili na Arabskem polotoku, zato nismo razmišljali o tem, da bi bili sparing partner reprezentance, ki se pripravlja na svetovno prvenstvo v Katarju,« je povedal Matjaž Kek. 61-letni Mariborčan ima nekaj težav s poškodbami, prišlo pa je tudi do sprememb v igralnih minutah nekaterih posameznikov v njihovih klubih.

Novinca na seznamu sta vratar Olimpije Matevž Vidovšek in argentinski Slovenec Andres Vombergar, ki je v argentinski ligi za San Lorenzo dosegel šest golov, ko pa je igral za Olimpijo, je bil zaradi srčnosti in bojevitosti ljubljenec navijačev ljubljanskega kluba. Vombergar je januarja 2019 že bil član reprezentance B (sestavljali so jo igralci iz slovenske lige) in je tudi dosegel gol na prijateljski tekmi proti Kitajski ob remiju 2:2. »S svojimi igrami sta si zaslužila pozornost. Na seznamu so štirje vratarji, saj imajo težave s poškodbami Oblak, Belec in Vekić. Brez zadržkov bom postavil v gol debitanta, če bodo razmere to zahtevale. Vombergar je bil navdušen, ko sem mu osebno sporočil, da bo dobil vabilo, zdaj pa je na njem, da se pokaže in dokaže. Argentinska liga je daleč od oči, a to je liga s strašnim ritmom in agresivnostjo. Če v takšni ligi opozoriš nase v ekipi, ki je v zgornjem delu lestvice, potem je to nekaj pravega,« je o novincih povedal Kek.

Slovenija bo še naprej igrala z dvema napadalcema

Obe tekmi bosta priložnost, da bodo dobili več minut tisti, ki so doslej igrali manj. Kek je napovedal, da bo vztrajal pri igri z dvema napadalcema, kar se je na zadnjih tekmah lige narodov pokazalo za dobro rešitev. Potem ko je golgeter Benjamin Šeško zablestel v reprezentanci, si po vrnitvi v Salzburg ni izboril mesta v začetni enajsterici, kar pa je očitno povezano s klubsko politiko, saj je že prodan v Leipzig. »Tega sem se malo bal, a vse je logično, saj se tako sklepajo posli. Nisem najbolj srečen ob njegovi minutaži. Pričakujem vrhunsko motiviranega in golov željnega Benija. Upam, da bo težko sezono, ki ga čaka, izkoristil za nabiranje novih izkušenj, da bo dozorel in pokazal, da zna pravilno reagirati, ko pride do težav. Glede na zrele izjave, ki jih slišim, gre v pravo smer,« je pojasnil Kek, ki je navdušen ob dobrih predstavah Šporarja (z golom z enajstmetrovke v 103. minuti tekme je poskrbel za remi 1:1 na velikem derbiju z Olympiakosom), Verbiča in Gnezde Čerina v Panathinakosu, vodilni ekipi grškega prvenstva.