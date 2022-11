Drevesa ob Plečnikovih arkadah oblekli v gledališke kostume

Obiskovalci ljubljanske tržnice so lahko zadnje dni spremljali preobrazbo dreves ob Plečnikovih arkadah. Tudi letos so jih na pobudo Šentjakobskega gledališča oblekli, le da so lanskoletni in med ljudmi dobro sprejet projekt opremili tudi z informativnimi tablami. Tako je vsem lahko jasno, da gre pravzaprav za projekt Gledališče pred vašim nosom, ki ga gledališče izvaja v sodelovanju s Srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo.