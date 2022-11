Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je odzval na pozive iz Bele hiše, naj pokaže, da je odprt za mirovna pogajanja z Rusijo. Kot je namreč poročal dnevnik Washington Post, ameriška diplomacija to želi zato, ker se boji, da bi Ukrajina dajala vtis vojskujoče se strani, ki ne popušča, medtem ko po svetu narašča odpor do podaljševanja vojne in bi lahko bila načeta enotnost Zahoda. Toda Zelenski ni storil koraka nazaj. Dejal je sicer, da Ukrajina nikoli ni zaprla vrat pogajanjem, da pa morajo temeljiti na »povsem razumljivih pogojih« – povrnitvi ukrajinske ozemeljske celovitosti, vojni odškodnini Rusije, kaznovanju vojnih zločincev in zagotovilih, da se vojna ne bo ponovila. Zelenski opazno ni omenil ruskega predsednika Vladimirja Putina, potem ko je septembra izključil možnost pogajanj z njim, je pa to pred kratkim ponovil njegov svetovalec Mihajlo Podoljak, ki je tudi dejal, da Ukrajina ni pod pritiskom ZDA in da gre za »ruski informativni program«. V Kremlju pravijo, da so za pogovore, da pa se ne bodo pogajali o anektiranih ukrajinskih regijah. To torej predstavlja izhodiščno slepo ulico.

Čakanje na zavzetje Hersona?

Govornik ameriškega zunanjega ministrstva Ned Price sicer pravi, da ne verjame, da je Moskvi do mirovnega procesa. Če bi bilo to res, bi po njegovih besedah nehala bombardirati Ukrajino in ubijati civiliste. »Kremelj samo še stopnjuje to vojno, namesto da bi na neki način pokazal, da je pripravljen začeti pogajanja,« je dejal Price.

Italijanski časopis La Repubblica pa je zapisal, da zveza Nato ocenjuje mogoč začetek pogajanj po tem, ko bi Ukrajina osvojila regijo in mesto Herson, s čimer bi imela boljše pogajalske pozicije. Putin bo morda poskušal mesto Herson braniti, saj je edino glavno mesto kakšne ukrajinske regije, ki ga je osvojil. Rusija je sicer tam izpeljala odmevno evakuacijo, v Kijevu pa pravijo, da gre morda za vojaško past.

Britanski obveščevalci pa so sporočili, da ruska vojska gradi obrambno črto okoli mesta Mariupolj, torej kar okoli 100 kilometrov južneje od frontne črte. Torej se morda pripravlja za možnost, da bi ukrajinska vojska poskušala odrezati Krim od kopenske zveze z Rusijo oziroma z Donbasom.

Odprta linija ZDA in Rusije

Kljub ostrim besedam pa stiki Moskve in Washingtona niso povsem prekinjeni. Svetovalec predsednika ZDA za nacionalno varnost Jake Sullivan je imel po poročanju Wall Street Journala pogovore z visokimi svetovalci ruskega predsednika o tem, kako preprečiti stopnjevanje vojne in grožnjo uporabe jedrskega orožja. Pogovore Sullivana, ki je med zagovorniki ohranitve stikov z Rusijo, je za ameriške medije potem potrdilo še nekaj virov, linija pa naj bi bila še naprej odprta.

Rusko obrambno ministrstvo je medtem zanikalo trditve o hudih izgubah v svojih vrstah, potem ko je tako pisalo v več pričevanjih ruskih vojakov na nacionalističnih blogih, ki so bili v začetku vojne blizu Putinu. Spletni ruski časopis Verstka piše o pokolu na severu Donbasa, v katerem jih je od 570 mož bataljona, ki so jih poslali na fronto komaj mobilizirane in brez priprave, preživelo le 130. Eden od teh je dejal: »Poslali so nas v prvo bojno črto in ukazali, naj izkopljemo rov, a imeli smo samo tri lopate. Bili smo brez podpore topništva ali iz zraka, tako da so na nas neovirano in neprenehoma metali granate, rakete in bombe.« Drug tak primer je poročanje, da so na jugu Donbasa ruski generali poskušali v začetku novembra izvesti preboj za vsako ceno in je elitna 155. brigada ruskih marincev v štirih dneh izgubila več kot 300 mož.