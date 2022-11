V nedeljo, 6. novembra, je v sklopu projekta Jazz klub Mezzoforte, ki traja že pet let, del uličnih akcij pa sofinancira Mestna občina Ljubljana, potekal tudi ulični performans pred mestno hišo. »Najprej sva imela s kontrabasistom performans na Šuštarskem mostu, kjer ni bilo problemov, potem ko sva bila pred mestno hišo in sem spontano naredil napis s kredo, pa so zelo hitro prišli varnostnik, policija in kombi za čiščenje grafitov,« pravi umetnik Žiga Pilih, ki je v sklopu ulične akcije pred mestno hišo s kredo pisal po tleh, za kar je prejel denarno kazen. »Rekviem prašiča Napoleona,« je kot referenco na Živalsko farmo Georgea Orwella na tla pred Magistratom zapisal Pilih, poleg tega pa je z nadeto plinsko masko in čelado izrazil tudi protest proti sežigalnici.

Za pisanje s kredo je mestno redarstvo Pilihu na podlagi 13. člena zakona o varstvu javnega reda in miru za prekršek, ki se nanaša na grafitiranje, izdalo globo v višini 208,65 evra, kar so v iniciativi Glas ljudstva ocenili kot zlorabo javnih služb in kršitev pravice do svobode govora ter z njo povezane pravice do protesta. Ob tem so v Glasu ljudstva dodali, da je na enak način s protestniki obračunavala prejšnja vlada, vendar je takrat policijska uprava pojasnila, da »pisanje s kredo praviloma ni kaznivo ravnanje, če/ker ne nastanejo škodljive posledice, saj se da sledi največkrat brez težav odstraniti«. Ljubljansko mestno redarstvo, so še spomnili v pozivu, pa je takrat poudarilo, da zaradi zaradi risanja s kredo do zdaj niso izrekli sankcij in jih tudi ne bodo.

Kot so za MMC pojasnili na ljubljanskem mestnem redarstvu, pisanje ni potekalo le pred mestno hišo, temveč po širšem območju mestnega središča, po ograjah ulične razsvetljave Ob Tranči in Šuštarskem mostu. Kot so še pojasnili, je bilo redarju pisanje s kredo predstavljeno kot umetniški performans, ki se izvaja na podlagi dovoljenja MOL. »Ker tega izvajalec ni mogel izkazati na kraju, tovrstnega dokumenta namreč ni predložil, s čimer bi se postopek o prekršku prekinil že na kraju samem, se je mestni redar odločil za izdajo plačilnega naloga,« so zapisali v odgovoru mestnega redarstva, poleg tega pa še dodali, da kategorično zanikajo, »da je bil izvedeni ukrep kakor koli povezan s samo vsebino sporočila«.