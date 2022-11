Že pred obračunom med Slovenijo in Srbijo je izbruhnila afera, o kateri je predsednica gostujoče zveze Milena Delić uradno obvestila tudi evropsko zvezo EHF. Na facebooku je objavila fotografije ponedeljkovega treninga Srbkinj v dvorani Tri lilije v Laškem, iz katerih naj bi bilo razvidno, da ga je slovenski tabor na skrivaj snemal. Na fotografijah je vidna kartonska škatla, v kateri sta računalniška tablica in mobitel, Delićeva pa je od Slovenije zahtevala pojasnilo. Uradnega slovenskega odgovora (še) ni, Delićeva pa je omenila le neuradno pojasnilo domače strani, da naj bi ena od reprezentantk imela rojstni dan (v soboto Tjaša Stanko?) in naj bi Slovenci to snemali kot presenečenje zanjo! »To je žalitev naše inteligence. Bolje bi bilo, da bi se javno opravičili,« je zapisala Delićeva.

Zelo slab prvi polčas

Na odločilni tekmi v Zlatorogu so si lahko Slovenke proti Srbkinjam privoščile tudi velik luksuz – za napredovanje v drugi del med dvanajst najboljših jim je zadoščal že remi, v nobenem primeru niso mogle biti prve v skupini, po najbolj črnem scenariju (poraz proti Srbiji in remi med Švedsko in Dansko) pa bi ta celo pomenil zanje predčasni konec domačega Eura. »Proti Danski in Švedski kljub domačemu igrišču nismo bili favoriti in smo lahko igrali sproščeno in neobremenjeno, proti Srbiji pa smo favoriti, zato bomo pod pritiskom. A verjamem, da ta ne bo obremenjeval ekipe ali ji nudil dodatno lagodje. Če bomo na ravni prvih treh polčasov na uvodnih dveh tekmah z izjemo drugega proti Švedski, se nimamo česa bati,« je pred obračunom napovedal slovenski selektor Dragan Adžić.

In se krepko zmotil, kajti v prvem polčasu je bila Slovenija povsem razglašena in v podrejenem položaju, saj je izvlekla le štiri začetna izenačenja, niti enkrat ni vodila, v 18. minuti pa je zaostajala za štiri (7:11). Srbija, pri katerih igrajo tudi tri članice Krima (sedanji Jovana Risović in Sanja Radosavljević ter nekdanja Ana Kojić), je gostiteljicam šele v 39. minuti dovolila prvo vodstvo (17:16). Srbski selektor Uroš Bregar, ki ima v ekipi tudi dve igralki iz svojega madžarskega Siofoka (Kojićeva in Anđela Janušijević), pa je moral v končnici podpisati dokončno kapitulacijo, potem ko je Tija Gomilar Zickero s tremi zaporednimi goli poskrbela za vodstvo s 27:24.

Amra: Trikrat na glavo

Za premierno zmago Slovenije po štirih zaporednih porazih na šesti medsebojni tekmi s Srbijo je bila najzaslužnejša Elizabeth Omoregie, prva strelka Slovenije s šestimi goli. »Začele smo živčno in neodločno, bile smo premalo agresivne v obrambi in delale smo napake, ki so jih izkušene Srbkinje kaznovale. Med polčasoma smo se dogovorili, da dvignemo ritem igre in skušamo čim bolj izčrpati nasprotnice, kar smo storile. Stožice? Naš prvi cilj je bil priti tja in to nam je uspelo. Rastemo iz tekme v tekmo in če bomo prave, se lahko kosamo tudi z reprezentancami iz evropske špice. V Ljubljani je vse možno,« napoveduje 25-letna Elizabeth Omoregie, ki se je rodila v Atenah očetu Nigerijcu in materi Bolgarki, se nato z družino preselila v Bolgarijo, pred leti pa je dobila slovensko državljanstvo.

Velik delež k skalpu Srbkinj je prispevala tudi vratarka Amra Pandžić z devetimi obrambami. »Veseli me, da smo se uspele pobrati po visokem zaostanku in v nadaljevanju prikazati dobro igro. Na srečo tekma ne traja trideset minut, ampak šestdeset. Zdaj gremo v Ljubljano, kjer bomo na vseh treh tekmah šle na polno, na glavo in po zmago, saj imamo recept za uspeh proti vsakemu. Navijači v Zlatorogu so bili naš osmi igralec, vzdušje je bilo fantastično in upam, da bo v Stožicah vse še boljše,« si želi Amra Pandžić, 33-letna vratarka romunskega kluba Baia Mare, ki se bo s soigralkami in člani strokovnega vodstva reprezentance v sredo iz Rimskih Toplic preselila v Ljubljano.

Skupina A (Ljubljana), 3. krog: Hrvaška – Švica 26:26 (14:12), Norveška – Madžarska 32:22 (14:12), končni vrstni red: Norveška 6, Hrvaška 3, Madžarska 2, Švica 1, skupina B (Celje), 3. krog: Slovenija – Srbija 27:24 (13:15), Švedska – Danska 23:25 (5:13).

Slovenija – Srbija 27:24 (13:15) Dvorana Zlatorog, gledalcev: 3023, sodnici: Merz in Kuttler (obe Nem). Slovenija: Zec (1 obramba), Vojnović (0 obramb), Pandžić (9 obramb), Klemenčič, Gros 5, Omoregie 6, Žabjek, Stanko 2, Mavsar 2 (2), Ljepoja 3, Zulić 2, Varagić 2, Lazović, Svetik, Gomilar Zickero 4, E. Abina 1. Srbija: Risović (3 obrambe), Graovac (2 obrambi), Radosavljević 6, Majkić 1, Bogojević, Lavko 2 (2), Četković, Nuković, Janjušević 4, Kojić 1, Stamenić, Lovrić, Bojičić, Stoiljković 4, Liščević 4, Petrović 2. Sedemmetrovke: Slovenija 2 (2), Srbija 2 (2). Izključitve: Slovenija 12 minut, Srbija 8 minut. Rdeči karton: Bojičić (56.). Igralka tekme: Elizabeth Omoregie (Slo).