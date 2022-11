Digitalna nomada, 26-letna Lana Komel iz Nove Gorice in leto dni starejši Matej Koletnik iz Radomelj, sta sodobna popotnika, ki jima je uspelo delo povezati s svojimi sanjami – kot fotografa sta se s kombijem oziroma bivalnikom odpravila odkrivat Evropo. Na novo dogodivščino sta z nestrpnostjo čakala in že po nekaj kilometrih na svoj kombi začela gledati kot na nov dom. »Oba sva res trdo delala pred odhodom, hkrati pa je bila želja po potovanjih velika. Rekla sva si, da lahko garava kjer koli na svetu, ni treba, da sva zaradi službe doma. Nekako sva želela iz te vsakdanje rutine, ki jo živimo,« je iskreno povedala Lana in dodala, da sta na poti v vseh pogledih zrasla. »Velikokrat se znajdeš v kakšni situaciji, ko moraš iz cone udobja in to je tisto, kar te naredi močnejšega, bolj zrelega. Seveda pride do kakšnih manjših nesoglasij, predvsem ko je zunaj ves teden dež in si bolj ali manj zaprt v zelo majhnem prostoru. A naju je vse skupaj samo še bolj povezalo.«

Na pot odšla brez začrtanih ciljev

Sogovornika na poti nista bila sama. Družbo jima je delal kuža Manu, ki je na njuno srečo zelo nezahteven in prilagodljiv. »Njemu je vseeno, kje smo in kaj delamo, zanj je pomembno, da je z nama. To pa je lahko poležavanje v postelji ob nevihtah ali pa raziskovanje novih krajev, hoja v hribe, sprehod po gozdu.« Tik pred začetkom poti niti nista vedela, v katero smer bosta najprej zapeljala. »Pot je bila namreč le približno začrtana. Želela sva poleti v Skandinavijo, zaradi temperatur. Sproti sva vse prilagajala, videla, kje nama je všeč in kje se raje ne bi zadrževala. Improvizacije je ogromno, sploh če potuješ na tak način kot midva, ki res vse sproti načrtujeva oziroma živiva po načelu 'bo, kar bo',« pojasni Matej in doda, da sta tako večino poletja preživela v Skandinaviji.

Pred tem sta obiskala še Madžarsko, Slovaško, Poljsko, Litvo, Latvijo in Estonijo. Pot sta s trajektom nadaljevala na Finsko. Več kot en mesec sta bila na Norveškem, ki ju je res navdušila. Sledile so Švedska, Danska in Nemčija. »V načrtu sva sicer imela Španijo kot končni cilj, ampak življenje nas marsikdaj preseneti in nam prekriža načrte,« pravi Lana in prizna, da sta doživela marsikaj. »Pri takem načinu življenja je vsak dan drugačen, vsak dan je res nekaj posebnega. Začela sva še bolj uživati v vsakem trenutku in zares ceniti tudi najmanjše stvari, kot je večerja ob sončnem zahodu ob jezeru.«

Vozila ob losu in zajtrkovala v družbi zajcev

Brezciljno potovanje, ko nisi omejen s časom in lokacijo, prinese kar nekaj nepozabnih doživetij, izkušenj. Ko pogovor nanese na to temo, se sogovornika ustavita in za kratek čas zamislita. »Zares sva si od blizu lahko ogledala severne jelene. Nekajkrat sva vozila tik ob losu. Zagotovo si bova zapomnila tudi zajtrk, ko sva skozi okno gledala zajčke, ki se lovijo po travi.« Oba strastna fotografa nista mogla skriti navdušenja niti nad v objektiv ujetimi sončnimi vzhodi in zahodi. »Sončni zahodi so naju najbolj navdušili na Finskem. Nebo je tam tako zelo lepo! Sončni vzhod, ki ga ne bova pozabila, pa je bil na Poljskem. Ponoči sva zaradi bolečin v ušesu odpeljala Manuja k veterinarju. Ko smo se vrnili, je Matej zaspal, jaz pa nekako nisem mogla. Ob tretji uri zjutraj sem pogledala skozi okno in takoj sem zbudila Mateja. Tisti vzhod je bil čudovit in to, da sva ga lahko gledala kar skozi vrata najine spalnice, je tisto, kar dela tak način življenja še lepši.«

Dobrega pol leta sta urejala kombi, ki sta ga sicer že kupila preurejenega v bivalno vozilo. Nekoliko sta ga le preuredila, da je ustrezal njunim potrebam. Tako sta na primer odstranila kopalnico, da sta pridobila dodaten prostor za pult, umivalno korito in nekaj polic. »Imela sva vse, kar sva potrebovala, razen tuša. Tuš imava zunanji, a ta nama je v Skandinaviji le redko prišel prav. Se pa na srečo tam najdejo javni tuši skoraj povsod. Po večini držav, ki sva jih obiskala, so zastonj tuši, poleg njih pa sta običajno tudi pralni in sušilni stroj. Tako da sva lahko opravila vse hkrati.«

Večino strank obril na Norveškem

Mladi par je imel srečo, da je lahko med svojim potovanjem tudi delal. Ker se oba ukvarjata s fotografijo, sta tik pred začetkom poti dobila nekaj naročnikov, za katere tudi ustvarjata vsebine. »Poleg tega sva tudi na poti fotografirala kakšen bar, restavracijo ali brivnico,« pove Lana in doda, da je Matej tudi brivec in je tako dodatno služil s striženjem. »Na karton sva zapisala: Barber on the road. Get a haircut and help us travel (Brivec na poti. Ostrizi se in nama pomagaj potovati, op. p.) in ga postavila na okno kombija. Veliko ljudi je prišlo potrkat in povprašat. Delal sem po principu 'plačaš, kolikor želiš'. Večino strank sem pridobil ravno na Norveškem,« pove Matej. »Res se vidi, kako so ljudje tam bolj odprti. Zame in za njih je bila čudovita izkušnja. Kje drugje se pa lahko še strižeš tik ob morju s pogledom na fjorde?« Čeprav si je par želel zimo preživeti na toplem, v Španiji in na Portugalskem, zdaj po tihem upata, da se njuna želja vseeno izpolni in decembra za krajši čas odpotujeta v toplejše kraje.

