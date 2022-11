Brežice. V letošnji turistični sezoni so v Brežicah dosegli rekordne rezultate. Kot pravi Katja Čanžar, vodja Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, so s 326.115 nočitvami v treh poletnih mesecih za pet odstotkov presegli rezultate iz turistično rekordnega leta 2019. Toda to jih ne bo uspavalo, saj že snujejo nove projekte in razmišljajo, kako voditi brežiški turizem v prihodnosti. »Začeli smo s prvimi koraki kolektivnega blagovnega znamčenja, pred vrati je lansiranje nove celostne grafične podobe destinacije, vse z namenom privabljati goste tudi v tiste bolj trajnostne, zelene obronke naše občine. Spodbujamo vse, kar je povezano s trajnostjo,« je dejala. Brežice so pri vrhu po številu nočitev med slovenskimi občinami, lani so s 528.969 nočitvami zasedle sedmo mesto.

Vsak deseti zaposlen v turizmu

Turizem velja za paradnega konja brežiškega gospodarstva, v njem je zaposlen vsak deseti Brežičan. Gonilna sila so seveda Terme Čatež, ki ustvarijo 88 odstotkov vseh nočitev v občini. Priljubljene so tudi Terme Paradiso v Dobovi, močno pa se razvija podeželski turizem, ponudnikov je že okoli sto. Glede na zadnji dve leti, ko so v Brežicah prevladovali izrazito domači gostje, so se letos vrnili tako Nizozemci kot Italijani in Hrvati, ki so tradicionalno na prvih treh mestih med brežiškimi gosti. Trenutno dosegajo polovični delež domačih in tujih gostov, do konca leta pa pričakujejo, da se bo to razmerje še nekoliko povišalo na račun tujih gostov.

»Pandemija nam je prinesla spremenjeno strukturo gostov, spremenjene navade v vsakodnevnem življenju pa so rezultirale tudi v spremenjenih navadah gostov in v samem turističnem povpraševanju pa tudi pri naši ponudbi. Gostom je vse pomembnejša varnost, vse bolj se nagibajo tudi k trajnosti, ki jo želijo videti na področju turistične ponudbe,« pravi sogovornica. Trendi povpraševanja v smeri individualnega, butičnega ter odgovornega in zelenega turizma so tako v času krize postali še bolj izraziti. »Smo na prehodu k trajnostnem turizmu. Naša destinacijska pisarna je imela več posebnih poletnih ponudb, zdaj že tri leta zapored vsako poletje ponudimo kaj novega. Govorim o različnih organiziranjih vodenih ogledov, pohodih, izposoji električnih koles in podobno.«

Kolektivno znamčenje, celostna grafična podoba ...

Pri gradnji prihodnosti turizma bo brez dvoma velikega pomena kolektivno blagovno znamčenje, izpostavlja Čanžarjeva. »To pomeni, da bomo naše številne proizvode lokalnih pridelovalcev spravili v neko zanimivo obliko in jih ponudili gostom. Za nas je izjemno pomembna tudi nova celostna grafična podoba, pri čemer se želimo dobro povezati tudi z vsemi športnimi in kulturnimi subjekti v občini, kajti tudi oni so zelo pomemben del celotne podobe destinacije. Grafična podoba naj bi se zgodila še v letošnjem letu, vse z namenom, da nas tudi ta opozori, da imamo še marsikaj v naši občini, kar je bilo morda do zdaj premalo opisano, prikazano, pa vendarle izjemno zanimivo,« je dejala.

Osnovo za razvoj turizma seveda daje občina s prostorskimi akti in posluhom za razvoj turistične infrastrukture. Gradi kolesarske steze, ureja rekreativna območja, novo podobo so v zadnjih letih dobili znameniti železni most čez Savo in Krko, leseni most v Cerkljah ob Krki, v kulturni turizem je močno vpet brežiški grad z muzejem in drugimi vsebinami. V brežiškem turizmu veliko stavijo tudi na obnovljeni vodovodni stolp, najvidnejši simbol Brežic, odprtje naj bi bilo še ta mesec.

Prihodnost je v trajnostnem turizmu

Posebno priznanje in hkrati odgovornost za nadaljnji turistični razvoj brežiškemu turizmu prinašata najvišji, platinasti znak v okviru zelene sheme trajnostnega turizma, ki ga podeljuje Slovenska turistična organizacija (STO). Destinacija Čatež-Brežice ga je pridobila s strateškim pristopom k razvoju turizma, pri čemer je STO izpostavila zlasti tesno sodelovanje Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino z brežiško Fakulteto za turizem Univerze v Mariboru, ki ponuja strokovno znanje pri pripravi ključnih razvojnih dokumentov. »Trajnostno delovanje je prihodnost in v to smer bo šel tudi naš razvoj. Seveda pa je to povezano z ogromno dokumentacije in strateškimi vzgibi,« dodaja Čanžarjeva. Na Brežiškem so trajnostne znake za odličnost na področju okoljske odgovornosti že pridobili penzion Les, Ošterija Debeluh, MC hostel Brežice, gostilna Erban, restavracija Amor in gostilna Cetin.

*** Gradi kolesarske steze, ureja rekreativna območja, novo podobo so v zadnjih letih dobili znameniti železni most čez Savo in Krko, leseni most v Cerkljah ob Krki, v kulturni turizem je močno vpet brežiški grad z muzejem in drugimi vsebinami.