Znotraj visokih rdečih zidov Medine je glavna turistična atrakcija vpijanje atmosfere s krotilci kač, zakritih žensk, ki vam vsiljujejo poslikavo rok s kano, glasnih trgovcev z eksotičnim sadjem, ki vam ga ponujajo kot sveže pripravljen sok (bodite pozorni na to, da vam ne dolijejo vode), in uglajenih prodajaln s pretkanimi trgovci, ki vam bodo skušali izdelek prodati za petkratno ceno. Vsi ti zvoki in vonji tekmujejo za vašo pozornost sredi hrupnega, barvitega vrveža, ki v labirintu ozkih uličic povzema živahno dušo Maroka. Seveda – vse to vam ponudi glavna maroška tržnica Džema el Fna, ki se ob sončnem zahodu napolni s stojnicami, kjer strežejo poceni obroke in prigrizke.

Pestra arhitektura

Pred kaosom je najbolj preprosto pobegniti v eno od številnih kavarn, ki obkrožajo trg. Mnoge od teh s svojih streh ponujajo tudi najboljši panoramski pogled na dogajanje na Džema el Fna kot tudi pogled na bližnji 70-metrski minaret mošeje Koutobia, ki je viden več kilometrov v vse smeri. Lokalna marakeška legenda pripoveduje, da je moral biti mujezin (človek, ki kliče vernike k molitvi) ob prvi zgraditvi te mošeje slep, saj je bil minaret tako visok, da je spregledal vladarjev harem. Mošeja je bila zgrajena leta 1162 in velja za enega največjih dosežkov almohadske arhitekture. Žal lahko v njo vstopijo le muslimani. Če imate srečo in ujamete trenutek, ko za čas molitve odprejo vrata, pokukajte v njeno notranjost.

V neposredni bližini Džema el Fna vas bodo nagovorili tudi ostanki mogočne palače El Badi, zgrajene leta 1570, v času vladavine sultana Ahmeda El Mansourija, in financirane z odkupnino Portugalcev, ki so izgubili oblast nad to severnoafriško državo po porazu z Maročani v bitki pri Alcacer Quibirju (bitka treh kraljev). Kot je razvidno z informacijskih tabel, se je palača nekoč ponašala s kar 350 sobanami, okrašene so bile z zlatom, velik bazen in mogočno dvorišče ter več vrtov pa se s kančkom domišljije hitro narišejo pred našimi očmi. Zgovorni so tudi prostori pod zemljo, kjer so nekoč imeli zaprte sužnje.

Če vas bodo med obiskom Marakeša navdušili njihov dekor in miniaturni mozaiki pretežno v modri barvi, si vzemite čas in obiščite palačo Bahia. Na vsakem koraku vas bo spremljal eleganten maroški okras – v mozaikih, fontanah, izrezljanem lesu in marmorju boste odkrivali bogato zgodovino palače.

Nepozabna doživetja za vsak žep

Seveda vam bo Marakeš poleg prepleta arhitekture in zgodovine ponudil tudi nepozabna doživetja. Od 60 do 80 evrov boste denimo odšteli za celodnevni obisk puščave, ki vključuje jahanje kamel po sipinah in večerjo pod šotori s spremljanjem plesa trebušnih plesalk. Lahko se odločite le za jahanje kamel ali pa za vožnjo s štirikolesnikom (od 30 do 50 evrov na osebo), ki pa je za začetnike lahko pravi izziv.

Ljubitelji nekoliko daljših pohodnih tur vsekakor izkoristite dnevni izlet (cena okoli 20 evrov na osebo) za obisk Imlila, krajevne berberske vasice visoko v Atlasu. Stoji na 1800 metrih nadmorske višine in je postavljena v spektakularno okolje. Nekateri vas izkoristijo tudi za izhodišče, da se povzpnejo na najvišjo goro Maroka Toubkal (4167 m). Nič pa ne bo narobe, če se boste zadržali le v Imlilu in si pogledali, kako so Berberi živeli tukaj in se prilagodili na bivanje v gorah. Če vam čas dopušča, se lahko ustavite tudi v Asni, ki predstavlja vhod v gorovje Atlas. Mesto z blatnimi opečnatimi stavbami in prašnimi ulicami vam bo razkrilo lokalno življenje.

Da vas ne bodo pretentali Pred odhodom v Maroko je treba računati, da vas bodo praktično na vsakem koraku skušali prevarati. Že taksisti vam bodo zaračunali 5 evrov do Medine (po taksimetru bi dali nekaj manj kot 2 evra). Temu se lahko izognete z vožnjo z avtobusom – cena je 40 centov na osebo. Prav tako vas bodo trgovci hoteli pretentati s cenami. Te praktično nikjer niso vidne. Zato previdno!

Meka za nakupovanje Marakeš in njegov glavni trg sta meka za nakup lažnih blagovnih znamk. Športne copate prestižnih znamk, za original katerih boste odšteli nekaj več kot 600 evrov, vam tu prodajo za 40 evrov. Tudi torbice z vidnim logom svetovno znane znamke vam bodo ponudili za nekaj deset evrov. Seveda se lahko znamkam izognete in si kvalitetne in ročno izdelane usnjene torbice, pasove, denarnice, copate in nakit kupite v Artisanalu – gre za obrtniško trgovino, kjer ne boste naleteli na nadležne trgovce. Prav tako so tam cene več kot korektne.

Še nekaj nasvetov Plačevanje s karticami je možno praktično povsod. Raje kot ameriške dolarje pa vzamejo evre, saj cene tudi lažje preračunajo (1:10). Morda ne bo odveč, da se naučite nekaj osnovnih besed v francoskem jeziku. Veliko lažje se boste sporazumevali kot v angleščini. Če potujete z letalsko družbo Ryanair, vam svetujemo, da si pri vrnitvi v Evropo natisnete letalsko vozovnico. Lahko da boste imeli težave in boste potem na letališču iskali možnost tiskanja. Odsvetujemo pitje vode, ki ni ustekleničena. V vednost pa podatek, da je v državo dovoljeno prinesti steklenico »počitniškega razkužila«, ki ga boste kupili v brezcarinski prodajalni na letališču.