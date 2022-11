Iz leta 1981 je glede na današnje pretoke glasbe tako največji hit Don't Stop Believin skupine Journey, ki je bil v letu svojega izida šele na 62. mestu, pozneje pa je postal priljubljen zaradi serije Sopranovi. Podobno se je zgodilo s pesmijo I Got A Woman Raya Charlesa iz leta 1954, potem ko jo je predelal Kanye West, s seznama pa je izpadel hit Bryana Adamsa iz leta 1991, ki ga je prehitela Nirvana s Smells Like Teen Spirit. Trikrat sta se s svojimi pesmimi na seznam uvrstila Ed Sheeran s Thinking Out Loud (2014), Shape Of You (2017) in Bad Habits (2021) in skupina Queen z Bohemian Rhapsody (1975), Don't Stop Me Now (1979) in Another One Bites The Dust (1980).