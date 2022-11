Patsy Cline in Loretta Lynn, ki je zapustila svet pred mesecem dni, stara 90 let, sta bili vrstnici in obenem prijateljici letnika 1932, ki sta izvedli podobno pomemben preboj v pretežno moškem svetu country glasbe. Clinova nekaj prej oziroma leta 1957 s svojo prvo uspešnico Walking in a midnight, do svoje smrti v letalski nesreči marca 1963 pa je nanizala še nekaj globalno znanih country klasik kot I Fall to Pieces in Crazy. Loreta Lynn, rudarjeva hči iz Kentuckyja, je prvič opozorila nase leta 1960 s skladbo I'm a Honky Tonk Girl, ki sta jo s soprogom Oliverjem promovirala tako, da sta se z osebnim avtomobilom tri mesece vozila po ZDA in nastopala, kjer se je le dalo, naj je šlo za lokalno trgovino ali radijsko postajo.

Najtežja in najboljša ljubezenska zgodba

Poročila sta se, ko jih je ona imela 15, on pa 21, do njenega 28. leta pa sta že imela štiri otroke. In nič denarja. Doo, kot je bil vzdevek njenega soproga, je bil neizobražen vojak, ki se je vrnil iz druge svetovne vojne in se preživljal s kuhanjem ilegalnega alkohola, pri čemer je bil alkoholik tudi sam. Do njegove smrti je bilo njuno 47 let trajajoče razmerje označeno z njegovim pijanstvom, ženskarstvom in nasiljem v družini. »Vedno sem ga udarila nazaj,« je povedala v enem kasnejših intervjujev.

Obenem je lastne družinske zdrahe opisovala v skladbah kot Wine, Women and Song ali Don't Come Home A-Drinkin' (With Lovin' on Your Mind) iz leta 1967, ki je bila njena prva na prvem mestu na country lestvici. Prvo mesto je Lynnova s skladbami zasedla še šestnajstkrat. Od konkurence se je razlikovala po neposrednosti besedil. V hitu iz leta 1966 z naslovom You Ain't Woman Enough (To Take My Man) je na primer obračunavala s konkretno postransko ljubimko svojega soproga, ki je medtem, ko je bila Lynnova na turnejah, imel afere z lokalnimi ženskami, na primer z voznico šolskega avtobusa. Oerman pravi: »Loretta Lynn je pela ženskam, ki so bile tudi glavnina njenega občinstva. Šlo je za pogovor ženske z žensko in to je bil resničen prelom. Tega ni počel nihče pred njo.« Med drugim je dobila naziv mati hillbilly feminizma, iz leta 1966 pa je tudi skladba Uncle Sam, ki je bila protivojna (Vietnam), kar je bilo za country glasbo velika redkost.

Pa vendar ji je življenje spremenila pesem Cold Mining Daughter, avtobiografska pesem iz leta 1970, s katero je leta 1972 kot prva ženska postala country izvajalec leta. Njena edina konkurenca na začetku sedemdesetih je bila Tammy Wynette, globalno znana po Stand by your man, verjetno enem največjih hitov country glasbe nasploh, ob katerega se je nerodno obregnila Hillary Clinton. Leta 1992, med kampanjo za prvo izvolitev, je bil Bill Clinton soočen z obtožbami, da je imel zunajzakonsko afero. V TV-intervjuju, na katerem sta bila prisotna oba, je Hillary Clinton izjavila: »Ne posedam kot neka mala ženska, ki stoji ob svojem možu kot Tammy Wynette.« Wynettova se je odzvala, čemur je sledilo opravičilo Clintonove, ki je na koncu, sploh po naknadni Billovi aferi z Monico Lewinsky, postala lik iz skladbe, medtem ko je Wynettova v življenju dejansko zamenjala pet soprogov.

»S Tammy sva se strinjali, da bi v bistvu jaz morala peti to pesem,« pa je o omenjeni skladbi izjavila Loretta Lynn. Potem ko je pesem Rudarjeva hči uspela, so jo nagovorili, da je leta 1976 napisala avtobiografijo, tej pa je leta 1980 sledil film, v katerem jo je upodobila Sissy Spacek, za kar je prejela oskarja za najboljšo žensko vlogo. Vlogo Dooja je odigral Tommy Lee Jones. S filmom je Lynnova prebila narodnjaške okvire in začela buditi pozornost ljudi v mestih. Tudi intelektualcev, voditeljev osrednjih TV-oddaj, feministk. Postala je vseameriška ikona, njeno zgodbo je spoznala tudi Evropa. A ko je bila njena kariera na vrhuncu, so se ji zvrstile zasebne izgube. Najprej ji je umrla mama, potem se ji je pri prečkanju reke na konju ponesrečil sin, nato pa ji je zbolel še soprog. Doo, tip, ki jo je varal in tepel, s katerim je vseeno ostala do njegovega konca. Oziroma ko je obležal doma z diabetesom, je bedela ob njem dneve in noči, spala samo, ko je spal tudi on, skrbela zanj osebno. Love is foundation je bila njena njemu najljubša pesem. »Mislim, da sva Doo in jaz najtežja in najboljša ljubezenska zgodba, kar jih je bilo. Bila je trda ljubezenska zgodba, a sva se ljubila.« Avgusta 1996 ji je umrl na rokah, od tedaj se ni niti poljubila, je dejala v enem zadnjih intervjujev pred dvema letoma.

Najboljši kruh v življenju

A podobno kot Wynettova, ki je preminila leta 1998, se je pa leta 1991 pojavila v skrajno nepričakovani kombinaciji z angleškim elektronskim duom KLF ter z njima posnela globalni hit, skladbo Justified & Ancient, je tudi Loretta Lynn leta 2004 izvedla nepričakovan izstop iz country vod. Posnela je ploščo, ki jo je produciral Jack White iz zasedbe The White Stripes. Do sodelovanja med punkrockerjem iz Detroita in staro damo iz Kentuckyja je domnevno prišlo po naslednjem naključju.

White se je s svojo sestro in bobnarko The White Stripes vozil po zvezni državi Tennessee, ker sta v Memphisu snemala ploščo. Na tej poti sta ob cesti ugledala tablo, ki je obveščala, da se peljeta mimo ranča Lorette Lynn. Zato sta se na plošči, ki sta jo izdala, zahvalila tudi njej, gospa je to prebrala in ju povabila na večerjo. Na njej mu je ob piščancu ponudila »najboljši kruh, kar sem jih jedel v življenju«, pravi White. Sestavili so se v bend, na podlagi starih zapiskov oziroma do tedaj še neuporabljenih besedil Lynnove so naredili skladbe, zadevo posneli in dobili grammyja. Pred tem ga je Lynnova zadnjič dobila leta 1971. Vsi so bili navdušeni razen country srenje, ki ji ni namenila ene same nagrade.