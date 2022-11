Križi in težave z dolgotrajno oskrbo

Dolgotrajna oskrba nam ne gre in ne gre. Več besed ko ji namenjamo, bolj se zdi, da se nam želeni cilj – kakovostna dolgotrajna oskrba starostnikov v zadnjem obdobju življenja – oddaljuje. Sodeč po objavah v medijih smo nezadovoljni z možnostjo dolgotrajne oskrbe starostnikov doma, z oskrbo starostnikov v domovih starejših, na urgencah in tudi z oskrbo starostnikov v bolnišnicah. Jim res ne znamo ponuditi ustrezne oskrbe? So naša pričakovanja glede oskrbe starostnikov realna? Temeljijo na znanju ali morda le na naši želji po nesmrtnosti?