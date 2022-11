Nepreslišano: Matjaž Gruden, kolumnist

Zadnji sodni in tožilski postopki, pa tudi odločba AKOS glede Nova24TV, kot tudi odločen odziv predsednika vlade na nasilje, do katerega je pripeljalo širjenje nestrpnosti in sovraštva, so znak, da se v Sloveniji vendarle počasi začenjamo zavedati, kako globoko smo zabredli. A do zasuka trenutnih trendov je še dolga pot. Na tej poti se ne moremo in ne smemo zanašati samo na tožilce. Brez svobode govora ni delujoče demokracije, zato se je treba vzdržati prehitrih in preglobokih posegov, pa čeprav z najboljšimi nameni. Pomembno vlogo ima samoregulacija stanovskih medijskih združenj, predvsem pa moralna avtoriteta in moralna integriteta tistih, ki zasedajo najvplivnejše politične in druge položaje v družbi. Na dolgi rok je ključno tudi izobraževanje za demokratično državljanstvo, s katerim na mlade prenašamo znanja, demokratične vrednote, solidarnost, empatijo in sposobnost kritičnega razmišljanja, ki jim omogočajo, da prepoznajo in se uprejo podpihovanju predsodkov in širjenju nestrpnosti in sovraštva v družbi. A da bi bili uspešni v prenašanju demokratičnih in civilizacijskih vrednot na mlajše generacije, se je treba takoj, odločno in učinkovito začeti boriti proti širitvi nestrpnosti in sovraštva med tistimi – in predvsem s strani tistih –, ki so na pozicijah moči že tukaj in danes. x Večer