Najbolj osnovno bi bilo izvedeti, kakšen motiv ima nekdo, da sploh kandidira na teh volitvah. Je to le negovanje svoje nečimrnosti ali je še kaj drugega? Namreč, kandidirati za vodenje vojske, ki sama za sebe trdi, da nas ni sposobna obraniti, ni ravno smiselno. Ali je večji motiv sodelovanje na vseh mogočih prireditvah in se rokovati z znanimi osebami? Morda, vendar je to skromen motiv. Vmešavati se v dnevno politiko predsednik naj ne bi smel, tudi nima kompetenc. Torej?

Bistvena razlika med predsednikom države in vsemi ostalimi je njegova vidnost, opaznost, pomembnost njegovih izjav, mnenj, saj predstavlja moralno avtoriteto, če ne drugače zato, ker za njim stoji absolutna večina občanov.

Kaj bi po mojem mnenju lahko storil predsednik, poleg rokovanj in prisostvovanj? Lahko bi odprl javne razprave o osnovnih, elementarnih zadevah, ki se jih niti mediji niti politika ne lotevajo. Denimo, vprašanje politične ureditve in oblike demokracije. Ali je normalno, da na volitvah sodelujejo le politične stranke, ki predstavljajo nepomembno število občanov? Zakaj niso politične stranke, če že morajo obstajati, obravnavane enako kot društva, saj niso nič drugega, le njihov interes je drugačen? Zakaj niso enako tudi financirane? Pa vprašanje dejanske nacionalne varnosti: ali je prav, da osnovne eksistenčne infrastrukture ne obvladuje država namesto komercialnih podjetij? Je energetska kriza res energetska ali finančno špekulantska, glede na to, da denimo sami proizvedemo 80 % električne energije, pri čemer se stroški niso nič povečali, cena energije pa so šle v nebo in ogrožajo našo varnost. Pa vprašanje pravne varnosti in poštenosti: vse več je sodnih odločitev, ki so skladne z zakoni, a neskladne s pravičnostjo in resnico. Ta razkorak med legitimnostjo in legalnostjo bi lahko ublažilo neko telo, morda imenovano »svet pravičnikov«, ki bi s svojim mnenjem lahko moralno popravilo krivice iz tega naslova. Pa vprašanje socialne varnosti, enakih možnosti in zagotavljanja spodobnega življenja vseh – morda z univerzalnim dohodkom in univerzalno pokojnino. Prepričan sem, da bi z odpiranjem takšnih razprav in z nadaljevanjem do konkretnih sprememb bil neki predsednik najbolj voditelj vseh občanov. To bi moral biti osnoven motiv za nekoga, da gre kandidirat za to funkcijo.

Saj se je pogovorov o prihodnosti lotil že Pahor, boste rekli. Da, se jih je, a z napačnimi osebami – s tistimi, ki so odgovorne za obstoječe stanje in ki ne morejo biti relevantni sogovorniki za predlaganje sprememb. Ni se posvetoval in sploh ni bilo razprav s široko javnostjo, ki se jo vse to najbolj tiče. Tudi ni bilo nobenih konkretnih zaključkov in rezultatov. Skratka, bila je to paradna predstava za medije in lastno pomembnost, nič več.

Če gremo v mednarodni prostor, bi sam kot predsednik organiziral svetovno (ne le nacionalno) izrekanje vseh ljudi o popolni in brezpogojni jedrski razorožitvi. Torej, svetovni referendum o tem vprašanju, ki je dejansko tragikomično. Komično zato, ker jedrske oborožitve ni mogoče uporabiti, ne da bi še sebe uničili, in tragično zato, ker ta ogromen denar iz oboroževanja ne gre v okolje, socialo, skratka v dobro vsem ljudem. Če neki predsednik nekaj reče, je teža relativna, če svetovna populacija nekaj reče na svetovnem referendumu, je to absolutno in velja za vse in vsakogar, tudi za demokratično in »demokratično« izvoljene, ki prakticirajo absolutno oblast.

Bojko Jerman, Dolsko