Novinarka našteva še druge donacije investitorjev občini, ob tem pa pripominja, da se občina v zadnjih letih ne more pohvaliti s prav velikim dotokom donacij v mestni proračun. Komentira tudi očitke, da naj bi bile donacije podkupnine, saj so občina in zavodi med letoma 2007 in 2009 skupaj prejeli za slabih pet milijonov evrov donacij, kar je pred časom preiskoval Nacionalni preiskovalni urad, pod drobnogled pa jih je vzela tudi parlamentarna preiskovalna komisija. Pojavil se je namreč sum, da naj bi šlo za podkupnine in ne donacije, vendar dokazanih tovrstnih kršitev ni bilo. Na sodišču se je obravnaval primer donacije družbe Gratel Ljubljanskemu gradu, kar se je izkazalo kot del pogodbene poravnave za napačno gradnjo na področju infrastrukturne investicije – ker je podjetje preseglo obseg dogovorjenih del, v prostor so posegali širše, kot je bilo v služnostni pogodbi.

Pohvalno je, da župan mesta Ljubljana uspe nekorektne investitorje usmeriti v to, da storjene nepravilnosti odškodninsko pokrijejo, na en ali drug način – z donacijami ali pa z uradnimi odškodninami ali komunalnimi prispevki. Ne bi pa smela biti praksa z donacijami sestavni del rednega odnosa mestne uprave in investitorjev novogradenj v mestnem prostoru pri urbanističnih ureditvah in lokacijskih pogojih, če bi bila sestavni del »dogovornega urbanizma«.

Da občina včasih deluje po načelih »dogovornega urbanizma«, smo spoznali nedavno v primeru načrtovanega vrtca ob Parmovi cesti. Na to že usmerja sam prostorski dokument OPN MOL in teoretična izhodišča, ki jih zagovarja prof. Koželj. Kompenzacije negativnih posledic za varovanje vrednot omogoča okoljevarstvena zakonodaja, pri urejanju v prostoru pa takšna »barantanja« ne morejo biti v javnem interesu.

»Dogovorni (pogodbeni, pogajalski) urbanizem« (je) prakticira(ralo) na primer mesto New York (dovolilo je kakšno etažo več od uradno predvidene, v zameno za ureditve in financiranja večje, javnosti namenjene površine v parterju ipd), pri nas pa nima zakonske podlage in izključuje demokratične pravice javnosti. Je zaradi vnaprejšnje ohlapnosti za prostor škodljiv – izrazito negativni primer je urejanje lokacije za hotel Evropa na Bledu. »Dogovorni urbanizem« bi lahko prepoznali v primeru omogočanja gradnje lastniku zelenic v soseski ŠS6 v Šiški, ki izhaja iz pogajanj med občinsko upravo in (neupravičenim) lastnikom nekoč javnih površin, namenjenih rabi občanov. Z ignoriranjem prebivalstva v soseski je bila povzročena problematična situacija in njihov revolt. Naslednji primer »dogovornega urbanizma« je nedvomno lokacija na Erjavčevi cesti, ko je občinska uprava zemljišču ukinila urbanistični status parka in dovolila pozidavo, pod pogojem ureditve nekaj malega površin pred stavbo, namenjenih javnosti.

Opisani primeri niso povezani z donacijami. Prva javnosti bolj znana donacija je bila postavitev Žitnega mosta čez Ljubljanico, s strani investitorja Jožeta Anderliča. Ta je bil sicer investitor novogradnje na Poljanskem nasipu – Vile Urbane in kasneje še Kapitlja, že precej pred mandatom sedanjega župana začete investicije. Gradnja stavb je bila predmet odmevnih tožb na sodišču, zaradi možnih problematičnih vplivov na sosednje objekte, tožbe so izgubili tožniki sosedje in proti-tožnik investitor. Predvsem ozadja izgubljene tožbe sosedov niso bila razjasnjena, investicija je bila realizirana kljub revoltu. Ali je bil v ozadju morda že takrat, še pred mandatom župana Jankovića, kakšen »dogovorni urbanizem«, ki je motil prebivalce in lastnike nepremičnin v okolici, ni znano, vsekakor je bil investitor zadovoljen in je altruistično doniral ter bil v mestu v naslednjih letih še aktivno prisoten.

Večinoma so novi investitorji v ljubljanskem mestnem prostoru zadovoljni, obstoječi prebivalci in lastniki v soseščinah njihovih novogradenj pa praviloma manj.

Martina Lipnik, u.d. i. a., Ljubljana