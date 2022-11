Konec minulega meseca so po državi izvedli 82 preiskav in aretirali 44 osumljencev, starih od 18 do 66 let. Identificirali so 15.500 datotek video in fotografskega materiala s posnetki spolne zlorabe otrok in zasegli 350 naprav, na katerih je bilo vse to shranjeno. Nekateri zaseženi posnetki prikazujejo celo spolno zlorabo dojenčkov in malčkov. Ker so bile nekatere datoteke šifrirane, jih morajo najprej dešifrirati. Nekatere sledi, na katere so naleteli med operacijo, pa bodo podlaga za nadaljnje preiskave.

Med aretiranimi je osumljeni spolne zlorabe dveh otrok, starih štiri in pet let, prav tako moški, ki je že prestal petinpolletno zaporno kazen zaradi spolne zlorabe mladoletnikov. Med hišno preiskavo so naleteli na komunikacijo osumljenega z desetletnim dečkom – pridobiti si je poskušal zaupanje otroka, njegov končni cilj pa je bilo spolno izkoriščanje otroka. Preiskava še enega podobnega primera še poteka.