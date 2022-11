V noči na torek so neznanci z eksplozivnim sredstvom poškodovali parkomat na celjski železniški postaji. Policija je bila o tem obveščena ob 1.20. Opravila je ogled in po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih sporočila, da so neznanci na parkomat namestili eksplozivno sredstvo in ga aktivirali, nato pa pobegnili. Še vedno jih iščejo.

Poškodovanja parkomatov pri nas niso nekaj neobičajnega. Junija smo poročali o aretaciji 20-letnega Mariborčana, ki naj bi poleg vlomov v poslovne prostore zagrešil tudi vlome v parkomate na območju Maribora. Vlomil naj bi v parkomat v garažni hiši v Prešernovi ulici in odnesel okoli 1500 evrov gotovine, hkrati pa s svojim dejanjem povzročil še za okoli 15.000 evrov gmotne škode. Nekaj dni pozneje je bilo kar dve noči zapored vlomljeno v parkomate v Ljubljanski ulici. Iz enega od njih je storilec odnesel tisoč evrov gotovine, iz drugega pa ničesar, je pa naredil za 25 tisočakov škode.

Še prej, aprila, smo poročali o razstrelitvi parkomata na parkirišču na avtobusni postaji v Murski Soboti. »Z ogledom kraja dogodka in zbiranjem obvestil smo ugotovili, da je neznani storilec ob 2.40 z neznanim eksplozivnim sredstvom razstrelil ohišje parkomata in odtujil kaseto z denarjem od parkirnin. Na parkomatu je nastalo za okoli 10.000 evrov škode. Koliko denarja je bilo odtujenega, bo ugotovljeno naknadno,« so takrat sporočili iz PU Murska Sobota. Parkomat na avtobusni postaji je bil tarča že drugič v nekaj mesecih. Podoben incident se je zgodil konec januarja. Neznanci so ga razstrelili in iz njega ukradli blagajno z bankovci in posodo s kovanci, skupno naj bi šlo za okoli 800 evrov. Poleg tega je na parkomatu nastalo še za 3000 evrov škode.

Napad s poliuretansko peno

Isto aprilsko noč, ko je počilo na avtobusni postaji, je bil na območju PU Murska Sobota razstreljen tudi bankomat. Policija je poročala o najmanj dveh neznancih, ki naj bi se spravila na bankomat v Cankovi. Nekaj minut pred razstrelitvijo naj bi se do njega pripeljala z osebnim avtom in ga z eksplozivno snovjo razstrelila. Potem sta se s fordom fiesto tujih registrskih oznak odpeljala proti Kuzmi.

Marca so neznanci močno poškodovali parkomat v Sveti Trojici v Slovenskih goricah. Dogajanje so posnele nadzorne kamere, del posnetka je prišel tudi v javnost. Na njem je bilo videti, da so se storilci pripeljali z osebnim avtom, ki je imel ves čas prižgane luči. Do parkomata in nazaj do vozila so se večkrat sprehodili trije moški v trenirki in s kapuco na glavi. Nastavili so pirotehnično sredstvo, nato pa zbežali na varno. Ko je čez čas eksplodiralo in se močno pokadilo, so se vrnili in iz parkomata pobrali, kar je bilo vrednega.

Da bi prišli do denarja v parkomatih, se storilci poslužujejo različnih načinov, včasih uspešno, včasih pa ne. Pred štirimi leti smo poročali, kako so vandali od Lucije do Portoroža s težkim orodjem poškodovali šest parkirnih avtomatov. Tolkli so po njih, domnevno zato, da bi vlomili vanje, vendar jim ni uspelo, so pa skupno povzročili za 40.000 evrov škode. Včasih gre storilcem le za to, da naredijo škodo, ker jim gre v nos plačljivo parkiranje. Tako je pred leti nekdo v Celju 12 parkomatov napolnil s poliuretansko peno.