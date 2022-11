Avstrija je oktobra evropsko komisijo, evropski parlament in države članice obvestila o vnovičnem polletnem podaljšanju nadzora na notranji schengenski meji s Slovenijo, ki ga je uvedla leta 2015 na vrhuncu takratne begunske krize. Med razlogi za vnovično podaljšanje nadzora, in sicer do 11. maja 2023, je Avstrija navedla povečanje migracijskih tokov, med drugim zaradi vizumskih politik na zahodnem Balkanu, povečanje sekundarnih migracij zaradi trenutnih razmer na zunanji meji EU in aktivnosti organiziranih skupin tihotapcev. Slovensko zunanje ministrstvo je pri tem opozorilo na sodbo sodišča EU, da podaljševanje nadzora na meji zaradi iste grožnje ni skladno s pravom EU. Sodišče je poudarilo, da lahko država podaljša začasni mejni nadzor samo, kadar se sooči z novo resno grožnjo, ki vpliva na njen javni red ali njeno notranjo varnost in ki se razlikuje od prvotno ugotovljene grožnje. Glede na statistične podatke je število ilegalnih prehodov meje in vrnjenih oseb nizko in primerljivo številkam iz prejšnjih let, zato po oceni Slovenije ne gre za novo grožnjo, so sporočili z MZZ.