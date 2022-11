Včeraj smo tako izvedeli, da po tem, ko je Janković septembra obiskal srbskega člana predsedstva Bosne in Hercegovine Milorada Dodika, Mestna občina Ljubljana preverja možnost sežiga ostanka komunalnih odpadkov kar na dveh lokacijah v Republiki Srbski, in sicer v termoelektrarni Ugljevik in v predelovalnici boksita Alumina v Zvorniku. A tu zgodbe še ni konec: danes namreč v Dnevniku pišemo, da medtem v ozadju v Premogovniku Velenje potekajo še pogovori z dobavitelji z območja Balkana, predvsem iz Bosne in Hercegovine, o uvozu premoga za potrebe delovanja TEŠ 6.

Če torej prav sklepamo, bomo v Bosni poslej kupovali poceni premog, tja pa jim bomo prodajali drage smeti. In če prav sklepamo, se je o tem verjetno Janković dogovoril kar sam z Dodikom. Verjetno takrat, ko sta za zajtrk spila tisto znamenito šilce Dodikove djedove rakije.