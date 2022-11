V pogorelem čebelnjaku nad Kamnikom našli truplo

V odročnem zaselku Zakal nad Kamnikom je v torek dopoldne gorel čebelnjak ob stanovanjski hiši. Posredovali so gasilci iz Kamnika, Kamniške Bistrice in Šmarce, ki so požar pogasili in bližnjo hišo obvarovali pred ognjem.