Na lokalnih volitvah pa Zoran Janković upa na večino v mestnem svetu. Ob tem je povedal, da preučujejo ponudbo Gibanja Svoboda za podpis dogovora o sodelovanju po volitvah. »Odgovor bomo dali še ta teden,« je dejal. Sam pa se je s predsednikom Gibanja Svoboda in vlade Robertom Golobom že dogovoril, kako naj bi to sodelovanje v drugem letu bilo. Tudi s stranko SD so dogovorjeni za sodelovanje.

Drugače pa je z Levico, kjer se sprašujejo, ali je Janković pripravljen sodelovati z njimi. Janković jim odgovarja, da naj si pogledajo, kako so glasovali v mestnem svetu v zadnjem obdobju, ko so bili največkrat vzdržani ali pa skupaj z SDS proti. »To je njihova ključna beseda - proti,« je dejal. Ob tem jim je očital, da ne navajajo predlogov za izboljšave.

Spet je poudaril, da je vesel in ponosen, da je imela Lista Zorana Jankovića v zadnjih 16 letih večinoma večino v mestnem svetu. »To je preprečilo vsako trgovanje ali poskus trgovanja, vsako kupčkanje jaz tebi, ti meni,« meni župan. Ljubljančane zato poziva, naj gredo na volitve, saj brez večine v mestnem svetu v Ljubljani ne bi bilo tako, kot je. »Večina v mestnem svetu je ključna, nikomur ne odklanjam sodelovanja, mora pa priti s predlogom, da vemo, kaj predstavlja,« je še povedal o sodelovanju po lokalnih volitvah, ki bodo 20. novembra.

Pokojniki iz množičnih grobišč na Žalah ne bodo pokopani

Na novinarsko vprašanje o pokopu okostij iz brezna pod Macesnovo gorico na Žalah pa je Janković odgovoril, da na Žalah ne bodo pokopani. Razloga sta dva. Država je po njegovih besedah za pokop kosti pokojnikov iz množičnih grobišč določila Maribor in tudi naredila pokopališča. Lokalna skupnost pa je dolžna poskrbeti za pokop svojih meščanov. »Naj velja tisto, kar je določila država, mi bomo pa skrbeli za pogrebe Ljubljančanov in Ljubljančank,« je še dejal.