Matere enklave Srebrenica in Žepa so pismo naslovile na generalnega sekretarja ZN Antonia Guterresa in njegovo svetovalko za preprečevanje genocida Alice Wairimu Nderitu. V njem so pozvale ZN, naj prepreči namero hrvaške vlade, da prek Združenih narodov in zveze Nata oziroma mirovne misije Evropske unije v BiH Eufor vojno angažira svoje oborožene sile v BiH v okviru operacije Althea.

V pismu so poudarile, da je Mednarodno sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije v petih razsodbah razsodilo, da je bila Hrvaška agresor na BiH in da se je hrvaška vojska vojno angažirala s ciljem, da bi okupirala del BiH in ga pripojila Republiki Hrvaški.

Komšić je na to opozoril že minuli teden v pismu generalnemu sekretarju Nata Jensu Stoltenbergu. V njem je zapisal, da nasprotuje pošiljanju hrvaških vojakov na mirovno misijo v BiH, ker je bila Hrvaška aktivna udeleženka v vojni v BiH, njen cilj pa je bil etnično očistiti dele BiH pod svojo vojaško in politično upravo.

Varnostni svet ZN je minulo sredo soglasno podaljšal mandat Euforja za še eno leto. S tem je uniji dovolil, da za eno leto podaljša delovanje misije Eufor-Althea, ki od leta 2004 zagotavlja izvajanje vojaškega dela daytonskega mirovnega sporazuma, s katerimi se je končala vojna v BiH. Eufor bo tako v državi ostal vsaj do novembra prihodnje leto.