Septembra se je v območju z evrom na mesečni ravni obseg trgovine s hrano, pijačo in tobakom povečal za 0,4 odstotka, trgovine z neživilskimi izdelki pa za odstotek. Na drugi strani pa se je obseg trgovine s pogonskimi gorivi znižal za 0,6 odstotka.

V EU je na mesečni ravni prodaja hrane, pijače in tobaka zrasla za 0,3 odstotka, prodaja neživilskih izdelkov za odstotek, prodaja pogonskih goriv pa za 0,1 odstotka.

Med članicami, za katere so bili na voljo podatki, so največjo mesečno rast skupnega obsega trgovine na drobno beležile Avstrija (+3,9 odstotka), Malta (+1,7 odstotka) in Poljska (+1,4 odstotka).

Največji upad so evropski statistiki zaznali pri Sloveniji (-3,7 odstotka), Irski in Portugalski (obe -dva odstotka) ter Slovaški (-1,3 odstotka).

V medletni primerjavi je v območju z evrom obseg trgovine s hrano, pijačo in tobakom padel za 2,4 odstotka, z neživilskimi izdelki za 0,3 odstotka, pri pogonskimi gorivi pa za 3,7 odstotka.

V EU se je prodaja s hrano, pijačo in tobakom zmanjšala za dva odstotka, z neživili pa za 0,1 odstotek. Prodaja pogonskih goriv se je medtem povečala za 4,8 odstotka.

Največji padec so med državami, za katere je Eurostat imel podatke, zabeležile Irska (-6,8 odstotka), Danska (-6,3 odstotka) in Estonija (-5,9 odstotka).

Najvišjo rast so imele Slovenija (+23,9 odstotka), Poljska (+8,4 odstotka) in Malta (+7,4 odstotka).