»Gre za pripravljalni tekmi, to je zadnji zbor pred začetkom marčevskih kvalifikacij. Prvi cilj in namen vsega tega je odigrati dve dobri tekmi s pozitivnim izidom in poskušati še kaj, kar bi nam lahko prišlo prav pred glavnim ciljem, to je začetek kvalifikacij za EP, «je na novinarski konferenci dejal Matjaž Kek.

Dodal je, da je nekaj težav s kadrom, zato se lahko v prihodnjih dneh lahko še kaj spremeni. »A to je nekako pričakovano. Nekaj poškodb, nekaj rotacij v minutaži, ampak to je popolnoma običajno, ko govorimo o slovenski reprezentanci. Kader pa je tak, kot se je nekako izoblikoval v zadnjem obdobju, ter z dvema novincema. Ta sta si z igrami zaslužila pozornost in vpoklic v člansko vrsto,« je dodal Kek in nadaljeval, da je Vidovšek zraven tudi zaradi nekaterih težav s poškodbami Jana Oblaka, Vida Belca ter tudi Igorja Vekića, Vombergar pa je nase opozoril v argentinski ligi.

»Z njim sem se pogovarjal, je pa to liga, ki je nekako daleč od oči. Pogledal sem tri, štiri njegove tekme. Govori se o kakovosti argentinske lige v primerjavi z nekaterimi evropskimi. Toda gre za strašen ritem, agresivnost in če v takšni ligi opozoriš nase v ekipi, ki je v zgornjem delu lestvice, potem je to nekaj pravega,« je o Vombergarju (ta je dosegel šest golov za San Lorenzo, tri v zadnjih dveh krogih) dejal Kek in dodal, da je bil igralec navdušen nad vpoklicem in je zdaj na njem, da se dokaže.

Slovenija ostaja pri igranju z dvema klasičnima napadalcema

Kot kaže, bo Vombergar dobil tudi priložnost za igro, saj je Kek poudaril, da ne bo odstopal z igranjem z dvema klasičnima napadalcema. Se bo pa treba, tako kot ostali, podrediti temu, kar selektor zahteva, torej tudi želji, motivaciji, agresivnosti in disciplini v igri. »Vliti si želimo še več pozitivne energije, optimizma ter tudi zavedanja, da smo lahko videti obupno, lahko pa zelo dobro in s tem zanetimo zanimanje za reprezentanco,« je poudaril selektor.

Ekipa se bo zbrala 13. novembra na Brdu pri Kranju. Slovenija se bo z Romunijo merila 17. novembra ob 17.30 v Cluju, s Črno goro pa 20. novembra ob 15.00 v Stožicah. »To sta tekmeca, ki bosta pokazala neko trenutno sliko, je pa treba najprej razmišljati o nas samih. Dva dobra, kakovostna tekmeca, ki bosta zahtevala kakovostno Slovenijo«, je še povedal selektor.

Slovenci so na lestvici Mednarodne nogometne zveze 63., Romuni so 53., Črnogorci pa 69. Z Romuni so se Slovenci nazadnje merili leta 2012 na prijateljski tekmi, takrat je zmagala Slovenija s 4:3. Sicer pa ima Slovenija proti Romuniji še tri poraze, tri remije in zmago. S Črno goro pa ima Slovenija zmago in remi.

Vstopnice za tekmo s Črno goro so že na voljo na prodajnih mestih, pred njo pa bodo tudi pred stadionom različne animacije.

Seznam Slovenije:

- vratarji:

Jan Oblak (Atletico Madrid), Vid Belec (Apoel), Igor Vekić (Pacos de Ferreira), Matevž Vidovšek (Olimpija);

- branilci:

Miha Mevlja (Spartak Moskva), Petar Stojanović (Empoli), Jaka Bijol (Udinese), Jure Balkovec (Alanyaspor), Miha Blažič (Angers), Jon Gorenc Stanković (Sturm Gradec), Žan Karničnik (Ludogorec), Gregor Sikošek (Maribor), David Brekalo (Viking);

- vezisti:

Jasmin Kurtić (Paok), Miha Zajc (Fenerbahče), Domen Črnigoj (Venezia), Sandi Lovrić (Udinese), Adam Gnezda Čerin (Panathinaikos), Timi Max Elšnik (Olimpija), Tomi Horvat (Sturm Gradec);

- napadalci:

Benjamin Verbič (Panathinaikos), Andraž Šporar (Panathinaikos), Luka Zahović (Pogon Szczecin), Benjamin Šeško (Salzburg), Andres Vombergar (San Lorenzo).