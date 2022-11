Po podatkih ministrstva za zdravje je bilo v ponedeljek zaradi covida-19 na navadnih oddelkih hospitaliziranih 61 bolnikov, kar je osem manj kot dan prej, na intenzivni negi pa 14, eden manj kot dan prej. Umrle so tri osebe s potrjeno koronavirusno okužbo.

Skupno je bilo v ponedeljek hospitaliziranih 183 bolnikov s potrjeno koronavirusno okužbo, torej zaradi in s covidom-19, kar je 10 manj kot dan prej.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov znaša 754, kar je 108 več kot dan prej. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev pa je 525 oziroma 43 manj kot dan prej, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Po oceni NIJZ je bilo v ponedeljek v državi 11.060 aktivnih primerov okužb, kar je 900 manj kot dan prej.

NIJZ oddal naročilo Pfizerju za 5000 odmerkov paxlovida

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je Pfizerju oddal naročilo za dobavo 5040 terapevtskih odmerkov zdravila paxlovid za zdravljenje covida-19. Vrednost naročila je 3,35 milijona evrov, je razvidno s portala javnih naročil. NIJZ je k oddaji ponudbe povabil edinega ponudnika z dovoljenjem za promet zdravila paxlovid, ki je ponudbo tudi oddal.

Pri zdravilu gre za kombinacijo dveh protivirusnih zdravil. Prvo zavira razmnoževanje virusa, drugo pa preprečuje, da bi se prvo prehitro razgradilo v telesu, in tako okrepi njegovo delovanje.

Zdravilo, ki je namenjeno preprečevanju bolnišničnega zdravljenja, je namenjeno predvsem starejšim od 60 let in bolnikom s tveganjem za težji potek covida-19. Prve izkušnje slovenskih zdravnikov ob predpisovanju paxlovida so dobre, zdravilo je učinkovito in varno, je konec septembra ocenil infektolog Janez Tomažič z ljubljanske infekcijske klinike.

Bešič Loredan v Bruslju opozoril na presežke cepiva proti covidu

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan pa je med dvodnevnim obiskom v Bruslju Evropsko komisijo opozoril na problem presežkov cepiva proti covidu-19, s katerim se sooča tudi Slovenija. Evropska komisija se o tem s podjetjem Pfizer še pogovarja, je pojasnil. Dejal je, da bo treba določeno količino cepiva uničiti tudi v Sloveniji.

Več članic EU, med njimi Slovenija, je na pobudo Poljske Evropski komisiji že poleti poslalo pismo, v katerem so opozorile na problem presežkov cepiva proti covidu-19 in potrebo po boljšem upravljanju z javnimi sredstvi. Nedavno so znova pisale komisiji. Kot je danes v izjavi po obisku v Bruslju povedal minister Bešič Loredan, je na to v pogovoru v Bruslju opozoril tudi evropsko komisarko za zdravje Stelo Kiriakides.

Podjetje Pfizer je sicer v pogovorih z EU ponudilo, da bi cepivo skladiščili v Nemčiji, po potrebi pa bi lahko dobavo tudi odložili, je dejal minister. »Dogovora med Evropsko unijo in Pfizerjem še ni, še vedno se intenzivno dela na tem oziroma pogovarja,« je pojasnil. Po njegovih besedah bo še nekaj časa trajalo, da bi dosegli dogovor.

Glede presežkov cepiva proti covidu v Sloveniji je težava predvsem leto 2023. Cepiva bo sicer manj, če bo dobava zamaknjena, obenem pa bo Slovenija verjetno sprejela možnost, da bi podjetje Pfizer, ki je cepivo razvilo skupaj z nemškim podjetjem BioNTech, to skladiščilo v Nemčiji.

Slovenija bo kljub vsemu nekaj cepiva morala tudi uničiti, saj nima dovolj prostora. Koliko odmerkov bodo uničili, še ni znano, je dejal minister. Poudaril pa je, da donacije cepiva niso možne, saj ga tretje države ne sprejemajo več.

Bešič Loredan se je sicer med dvodnevnim obiskom v Bruslju sestal tudi z evropskim komisarjem za krizno upravljanje Janezom Lenarčičem, s katerim sta govorila o pomoči Ukrajini. Srečal pa se je še z evropsko komisarko za kohezijo Eliso Ferreira in slovenskimi evroposlanci.