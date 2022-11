Do streljanja je prišlo pozno v ponedeljek v bližini obmejne vasi Veliki Dervent, ko sta 30-letni policist in vojak ustavila svoje patruljno vozilo, da bi preverila luknjo v ograji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Policist je svojo luč usmeril v notranjost turškega ozemlja, sledili so streli in bil je ubit. Vojaku se je uspelo skriti za vozilo,« je davi po ogledu kraja dogodka novinarjem v bližnjem mestu Elhovo povedal Petar Todorov z bolgarskega notranjega ministrstva. Po besedah vojaka je bilo skozi luknjo v ograji izstreljenih od 10 do 15 strelov, preden se je skupina ljudi umaknila nazaj na turško ozemlje, je dodal.

»Turške oblasti so nam zagotovile, da bodo te ljudi našli in poslali pred sodišče,« pa je sporočil notranji minister Ivan Demerdžijev in napovedal odločno ukrepanje v primeru stopnjevanja takšnih incidentov. Tiskovna predstavnica Evropske komisije za notranje zadeve Anitta Hipper je medtem potrdila, da je evropski policijski urad Europol že v stiku z bolgarskimi oblastmi in bo zagotavljal polno podporo pri preiskavi incidenta. Predsednik države Rumen Radev, ki se trenutno udeležuje podnebne konference COP27 v Egiptu, je dogodek označil za izjemno nevaren in nesprejemljiv, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Velik porast poskusov nezakonitega prečkanja meje

Bolgarija je svojo 259 kilometrov dolgo jugovzhodno mejo s Turčijo leta 2017 v celoti utrdila z ograjo iz bodeče žice, vendar je ta zaradi navala ljudi, ki jo poskušajo prečkati, na več mestih poškodovana. Veliko lukenj povzročijo tudi tihotapci ljudi. Medtem ko so v Bolgariji po podatkih obmejne policije v celotnem lanskem letu zabeležili približno 40.000 poskusov nezakonitega prečkanja meje, pa so jih v prvih osmih mesecih letošnjega leta zabeležili več kot 80.000.

Kljub temu so strelski incidenti na bolgarsko-turški meji redki. En tak incident se je zgodil oktobra 2015, ko je zaradi odboja strela tam umrl afganistanski državljan. Vendar pa je do incidenta, povezanega z migranti, v Bolgariji prišlo tudi letos. Avgusta je namreč voznik avtobusa, ki je prevažal 47 migrantov, do smrti povozil dva bolgarska policista, ki sta skušala avtobus ustaviti blizu mesta Burgas na obali Črnega morja.