Občine Izola, Piran, Buje in Umag povezane z avtobusno linijo

Zaživela je brezplačna pilotna avtobusna linija za prevoz potnikov na relaciji med Izolo in hrvaškim Umagom. Linija bo delovala do 23. junija 2023, v občinah Izola, Piran, Buje in Umag pa si bodo prizadevali, da bi zagotoviti njeno dolgoročno obratovanje. Z njo želijo dnevnim migrantom omogočiti trajnostno obliko prevoza.