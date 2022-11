Posebno pozornost na tokratni borzi so po besedah Novarličeve namenili Julijskim Alpam. Te, kot je pojasnila, poosebljajo vrednosti in vrednote slovenskega turizma, kot so »čudovita neokrnjena narava, ki nudi vse možnosti za trajnostno naravnane turistične produkte in storitve«.

Julijske Alpe so po njenih besedah tudi izredno dober primer turizma, ki uspešno vključuje naravne in kulturne elemente naravnega okolja in ustvarja večjo vrednost za vse vpletene - turiste, lokalno skupnost in zaposlene.

»Slovenski turizem je bil tudi tokrat opažen zaradi svoje usmerjenost v trajnostno delovanje. V ponedeljek smo se razveselili novice, da so vodilni odlolčevalci v potovalni industriji Slovenijo uvrstili med top 10 najbolj trajnostnih in odgovornih destinacij na svetu. Raziskavo so opravili na letošnji borzi v Londonu,« je Novarličeva povedala za STA.

Na tokratni borzi Slovenija po njenih besedah izstopa tudi kot pametna in inovativna destinacija. V partnerstvu z Julijskimi Alpami bodo na današnji novinarski konferenci prvič predstavili tudi izdajo novih nezamenljivih žetonov (NFT).

»S tem vstopamo v blockchain okolje. Kot edinstven digitalni spominek ga bodo prejeli izbrani novinarji, žetoni pa bodo obenem veljali tudi kot vstopnica na enkratni dogodek, poimenovan Vrhunska senzorična pustolovščina v Julijskih Alpah, ki bo potekal maja v Sloveniji,« je pojasnila.

Po besedah direktorja Turizma Bohinj Klemna Langusa Julijske Alpe niso kraj za nezahtevne, dolgočasne goste, ki potrebujejo samo prostor za bivanje in čakanje. »Ta oaza ni za vsakogar. Primernejša je za drzne. Tisti, ki imajo pustolovski značaj, kot je značaj, ki je pognal prve plezalce na Triglav in sprožil nov način življenja, ki ga danes imenujemo turizem,« so Langusa povzeli v sporočilu za javnost.

Slovenska turistična organizacija (STO) dosežke napredne tehnologije uporablja za inovativen način promocije slovenskega turizma in jo predstavlja kot destinacijo za edinstvena doživetja s poudarkom na aktivnostih v naravi, odlični gastronomski ponudbi. »Hkrati pa v skladu s svojo trajnostno naravnanostjo opozarjamo na pomen ohranjanja okolja, naravnih habitatov in zavedanja o usodni povezanosti narave in človeka,« je sklenila Novarličeva.

Na WTM London, ki velja za enega najpomembnejših mednarodnih dogodkov v svetu turizma, se v organizaciji STO predstavlja 24 različnih predstavnikov slovenskega turističnega gospodarstva.