Slovenski avtomobilski trg tako še naprej vztraja v negativnih medletnih številkah. Oktobra je bilo prvič registriranih 3433 osebnih avtomobilov, kar je 18,67 odstotka manj kot oktobra lani. Lahkih gospodarskih vozil je bilo medtem registriranih 511 ali 27 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani, so danes sporočili iz Trgovinske zbornice Slovenije.

Od januarja do konca oktobra je bilo prvič registriranih 40.191 osebnih avtomobilov, kar predstavlja 15,04-odstotni medletni padec. Število prvič registriranih lahkih gospodarskih vozil je medtem nazadovalo za 25,60 odstotka na 6013.

Med osebnimi avtomobili je bilo tudi oktobra registriranih največ volkswagnov (500), sledile so škode (446), peugeoti (264), hyundai (261) in kie (239). Med modeli je bilo prodanih največ Škodinih octavij (187), Kiinih sportageov (93) ter Renaultovih capturjev in Volkswagnovih t-crossov (po 86).

Med znamkami lahkih gospodarskih vozil so bile oktobra v vrhu Ford (99), Volkswagen (80) in Fiat (77). Najbolj priljubljeni modeli so bili Peugeotov boxer (59), Fordov transit custom (53) in Fiatov ducato (37).

V desetih mesecih skupaj je bil na čelu najbolj priljubljenih znamk med osebnimi avtomobili Volkswagen (6266)- Sledila sta Škoda (4002) in Renault (3491), peterico pa sta zaključila Hyundai (2805) in Toyota (2653).

Med najbolj priljubljeni modeli v desetmesečju so bili Škodina octavija (1258), Renaultov clio (1121) in Volkswagnov t-roc (1114). Sledijo Kiin sportage (988), Volkswagnov tiguan (934) in Hyundaijev tucson (884).

Med lahkimi gospodarskimi vozili so bile na vrhu znamke Renault (1259), Ford (954), Volkswagen (787), Citroen (710) in Fiat (656). Prodanih je bilo največ Renaultovih masterjev (572), Fordovih modelov transit custom (548), Citroenovih jumperjev (469), Fiatovih doblo cargotov (462) in Renaultovih vozil modela trafic (427).

Oktobra je bilo pri nas prvič registriranih 192 popolnoma električnih vozil, od tega največ Volkswagnovih vozil ID.4 (32) in Škodinih vozil enyaq (24). Skupno je bilo letos v Sloveniji na prvič registriranih 1843 popolnoma električnih vozil. Največ je bilo v desetmesečju prodanih Teslinih modelov y (202), škodinih enyaqov (159) in Renaultovih twingotov (135).

Med priključnimi hibridi je bilo v desetem mesecu prvič registriranih 49 vozil. Pri modelih sta prednjačila Mercedes-Benzov razred c in hyundaijev tucson (po osem). Od začetka leta pa do konca oktobra je bilo pri nas skupno prodanih 509 priključnih hibridov.