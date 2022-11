»Sprejeli smo pomembne ukrepe za okrepitev integritete naših volilnih procesov in sistemov. Še naprej bomo vlagali v boj proti vmešavanju v volitve, proti tujemu vmešavanju v našo demokracijo in institucije,« je na novinarski konferenci dejal Trudeau.

Njegove izjave sledijo poročanju lokalne televizijske postaje Global News o kitajskem financiranju tajne mreže kandidatov na nedavnih volitvah v državi. Global News je namreč, ob sklicevanju na neimenovane vire, poročal, da je obveščevalna služba Trudeaujevi vladi sporočila, da si Kitajska prizadeva vplivati na njen demokratični proces ali pa ga spodkopati.

Peking naj bi prek ontarijskega zakonodajalca in drugih uradnikov usmerjal prenose finančnih sredstev najmanj enajstim kandidatom na zveznih volitvah in kitajskim agentom, ki so delali kot sodelavci v njihovih kampanjah. Prav tako naj bi si Kitajska prizadevala namestiti svoje agente v pisarne članov parlamenta.

Že prejšnji mesec pa je kanadska policija sprožila preiskavo poročila o kriminalnih dejavnostih v zvezi z domnevnimi kitajskimi policijskimi postajami. Po navedbah nevladne organizacije Safeguard Defenders s sedežem v Španiji naj bi Peking policijske postaje uporabljal za izvajanje operacij prepričevanja, katerih cilj je prisiliti osebe, ki naj bi nasprotovale kitajskemu režimu, da se vrnejo domov.

Glede na ugotovitve poročila naj bi uradi za javno varnost iz dveh kitajskih provinc ustanovili kar 54 policijskih postaj na petih celinah in v 21 državah. Večina jih je v Evropi, od tega devet v Španiji, štiri v Italiji in tri v Veliki Britaniji.

Tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Zhao Lijian pa je danes na redni novinarski konferenci povedal, da Kitajske ne zanimajo notranje zadeve Kanade.

»Odnosi med državami lahko temeljijo le na vzajemnem spoštovanju, enakosti in vzajemni koristi. Odnosi med Kitajsko in Kanado niso nobena izjema. Kanada pa bi morala prenehati s pripombami, ki škodujejo medsebojnim odnosom,« je še dodal.