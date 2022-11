Po novem pričakuje v podjetju Nintendo pričakujejo, da bo čisti dobiček v tekočem poslovnem letu, ki se bo sklenilo konec marca 2023, znašal 400 milijard jenov (2,7 milijarde evrov). Prejšnja ocena je predvidevala 300 milijard jenov dobička.

K dobrim poslovnim rezultatom je kljub padcu prodaje igralne konzole Nintendo Switch pomagala dobra prodaja novih video iger. »Na področju programske opreme je prodaja naslovov, kot sta Splatoon 3 in Nintendo Switch Sports, ki so bili izdani v tem poslovnem letu, še naprej vztrajno rasla,« so navedli v sporočilu za javnost. »Dobro so se odrezali tudi naslovi, izdani v prejšnjih poslovnih letih, in naslovi drugih založnikov programske opreme,« so dodali.

Nintendo je obenem znatno izboljšal svoj poslovni izid na račun dobičkov iz naslova deviznih tečajev, ki so nastali zaradi depreciacije jena, ki je letos v primerjavi z dolarjem padel na najnižjo vrednost, kakršne ni bilo od devetdesetih let prejšnjega stoletja.

Za tekoče poslovno leto pri Nintendu pričakujejo, da bodo prodali 19 milijonov konzol Nintendo Swtich, kar je dva milijona manj, kot so prvotno pričakovali. V prvi polovici poslovnega leta so prodali 6,68 milijona konzol, 19 odstotkov manj kot pred enim letom. Manjša prodaja je posledica različnih dejavnikov, med njimi pomanjkanje računalniških čipov.