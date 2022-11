V sredo bo na zahodu in v osrednjih krajih pretežno oblačno, več jasnine bo na severu in vzhodu Slovenije, kjer bo ponekod jutro megleno. V hribovitih krajih na zahodu bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo na severu od 1 do 6, drugod od 6 do 11, najvišje dnevne od 13 do 20 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek dopoldne bo dež od severozahoda zajel vso Slovenijo in zvečer večinoma ponehal. Zapihal bo severnik, na Primorskem burja, hladneje bo. V petek bo suho, več sonca bo na Primorskem.

Vremenska slika: Nad Atlantikom in Skandinavijo je območje nizkega zračnega tlaka z vremenskimi frontami. Naši kraji so v območju visokega zračnega tlaka. Od zahoda doteka v višinah nekoliko toplejši in sprva še suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. V sredo bo v krajih severno in vzhodno od nas še precej sončno, drugod bo prevladovalo oblačno vreme.

Biovreme: Danes in v sredo bo vpliv vremena na počutje ugoden in v krajih s sončnim vremenom vzpodbuden.