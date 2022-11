Ni bolj jesenske sestavine od gob. Ker je letos letina odlična je edino primerno, da jo počastimo še z enim receptom z gobami. Tokrat sem uporabila jurčke, ki so pravi carji med gobami. Ker so bili del večjega nakupa in so bili takoj po nakupu zamrznjeni, sem seveda uporabila kar zamrznjene. Ker se ob kuhanju lepo odmrznejo, lahko ta recept pripravite kadarkoli v letu in seveda uporabite zamrznjene gobe. Zamrznjena hrana je namreč enako dobra od sveže, včasih še boljša, ker je sveža zamrznjena in ne čaka predolgo na uporabo. Seveda lahko namesto jurčkov uporabite katere koli druge gobe – šampinjon, štorovke ita. Uporabite tiste, ki so vam všeč in jih imate na razpolago.

Da je omaka še bolj polna zelenjave, je v omaki (namesto čebule) še por in grah, ki poskrbita za še več hranljivosti in lepo zeleno barvo. Tudi grah je odličen zamrznjen. Če pora nimate na razpolago, namesto pora uporabite šalotka ali pa rjavo ali belo čebulo.

Ker je v omaki kar nekaj masla pa tudi sladka smetana, je ta omaka med bolj razkošnimi in najbrž ni za pripravo čisto na vsak dan. Vsekakor pa se moramo seveda občasno tudi razvajati. In takrat je nujno, da so okusi božanski in neverjetno razkošni.

Po okusu pa so razkošne lahko tudi testenine, ki jih izberete. Odlični so pirini raviole s tartufi. Seveda pa lahko namesto raviolov uporabite tudi katere koli druge testenine.

Najprej pa še nekaj odličnih receptov z gobami:

Fantastična bolonjska omaka z gobami in rezanci

Rezanci v svilnati mascarpone omaki z gobicami in pestom

Gobova rižota z grahom

Kremna gobova omaka s pirejem iz zelene

Piščanec z gobami in rumeno bučo v vinski omaki

Riževi rezanci z zelenjavo in sojino omako

Zelenjavna pita s krompirjevim pokrovom in dišavnim posipom

Še več jedi z gobami najdite pod oznako Gobe

Še več odličnih in zdravih receptov brž poiščite na http://www.sitfit.si/

PRIPRAVA

SESTAVINE (za 2 lačni osebi):

250 g gob

40 g masla (razdeljenega na pol)

1 por (ali šalotka ali čebula)

2 stroka česna

50 g graha (svežega ali zamrznjenega)

4 vejice svežega ali 1 žlička suhega timijana

0,5 dl belega vina (neobvezno)

0,5 dl sladke smetane

25 g parmezana

1 limona (1/2 limonine lupinice, 1 žlička limonovega soka

sol, poper po okusu

250 g pirinih raviolov s tartufi (oz. katerih koli drugih testenin)

PRIPRAVA

Polovico masla stopite in na stopljenega stresite gobe, jih malo posolite in popoprajte in dodajte 1 vejico timijanovih listkov. Pecite jih, da spustijo morebitno vodo in da se malenkost obarvajo. Nato jih stresite na krožnik in prihranite za kasneje.

V isto ponev dajte drugo polovico masla, dodajte narezan por, malo posolite in popoprajte in kuhajte nekaj minut, da se por zmehča, a ne obarva. Nato dodajte nariban česen in vino, premešajte ter kuhajte kakšno minuto, da se vino ukuha (=da izpari, pusti pa čudovit vonj). Nato dodajte še smetano, listke dveh vejic timijana in večino parmezana ter kuhajte, da se okusi prepojijo in da se naredi omaka. V omako nato umešajte še popečene gobe, grah, naribano lupinico in premešajte ter kuhajte nekaj minut.

Ko v omako dodate gobe, v vreli soljeni vodi skuhajte raviole (oz. izbrane testenine). Nikar ne zavrzite vode, v kateri se kuhajo!

V omako dodajte nekaj vode od kuhanja testenin in z njo razrečite omako, da dobite svilnato omako. Omako poskusite in po potrebi še dosolite in dopoprajte.

V popolno omako nežno umešajte kuhane raviole, jih takoj postrezite in po želji okrasite še z malo svežega parmezana.