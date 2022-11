Današnja zadnja tekma je postregla s hladnim tušem za madridski klub, ki bi ob zmagi spet za točko prehitel Barcelono. A domači so odlično začeli, Santi Comesana je zadel že v peti minuti, potem je tekma dobila pričakovan potek z dvema goloma favoriziranih gostov ob koncu prvega polčasa (Luka Modrić z bele točke po posredovanju Vara in Eder Militao).

A še pred koncem prvega dela je bil izid izenačen, za 2:2 je poskrbel Alvaro Garcia, tudi Rayo pa je nato v 65. minuti po igranju z roko Danija Carvajala dobil enajstmetrovko. V prvem poskusu je strel Oscarja Treja vratar Thibaut Courtois ustavil, toda sodnik je zahteval ponovitev, v drugem poskusu pa je bil Trejo uspešen.

Gostje so nato do konca lovili vsaj izenačenje, bili boljši, a neuspešni tudi v maratonskem podaljšku, tako da so doživeli prvi ligaški poraz.

Barcelona je v tem krogu delo opravila rutinsko in Almerio premagala z 2:0. Slabše se je odrezal Atletico Madrid, Jan Oblak in soigralci so zgolj remizirali 1:1 z Espanyolom.

V mestnem derbiju pa sta Betis in Sevilla prav tako igrala neodločeno 1:1.

Na lestvici ima zdaj Barcelona 34 točk, Real 32, Atletico in Betis pa po 24.